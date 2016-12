30 दोस्तों के साथ वृंदावन में डेरा जमाए बैठे हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, पूजा-पाठ और भजन-कीर्तन कर बिता रहे वक्त

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव 22 दिसंबर से वृंदावन में हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार वह 27 तक वहां रहेंगे। आमतौर पर नेताओं का दौरा किसी कारण से ही होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि तेज प्रताप भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए वृंदावन आए हैं और उन्हें कुछ मनौतियों का हिसाब चुकाना है। साथ ही कुछ नई फरियाद भी करनी है। तेज प्रताप के साथ उनके 30 दोस्त भी साथ आए हैं। सभी के लिए ‘रासलीला’ नगर की एक दुकान से एक ही रंग का कुर्ता, गमछा, बंडी और एक लॉकेट खरीदा गया है। इस लॉकेट पर अंग्रेजी में टी पी लिखकर सभी मित्रों के गले में पहना दिया गया है। टी पी का मतलब है तेज प्रताप। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बड़े पंडित के सुझाव पर एेसा किया गया है।



एेसे शुरू होता है दिन

मंत्री और उनके दोस्त शहर के इस्कॉन गेस्ट हाउस में डेरा जमाए हैं। सुबह उनका काफिला निकलता है और कम से कम 5 मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना के बाद वापस आ जाता है। इसके बाद देर रात तक मंत्री के कमरे में भजन कीर्तन चलता है। यहां बांसुरी, झाल और ढोलक का भी इंतजाम है। उनके दोस्तों का कहना है कि ‘सिंहासन’ पर बड़े भाई का हक होता है और इसी की आस में तेज प्रताप यहां आए हैं।

बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने तय कर लिया है कि छोटे बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही उनके उतराधिकारी होंगे। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देबी की चाहत है कि यह तमगा उनके बड़े बेटे को मिले। पता चला है कि इसे लेकर राबड़ी और लालू के बीच कहासुनी भी हुुई है, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शांत किया। लालू प्रसाद यादव का मानना है कि तेज प्रताप अध्यात्मिक प्रवृति के हैं। राजनीति उनके बस का काम नहीं है और पढ़ाई-लिखाई में भी फिसड्डी है।

उन्हें आर्थिक रूप से स्थापित करने के लिए लालू ने राज्य के औरंगाबाद में करोड़ों रुपये की जमीन खरीदकर हीरो होंडा बाइक की एजेंसी खुलवाई थी। लेकिन राजनीति में ही आने की ठान चुके तेज प्रताप का मन उसमें नहीं लगा। कहा जाता है कि तेज प्रताप कभी कभार रात में सीएम होने की रिहर्सल भी करते है। एक उचचधिकारी बताते हैं कि कई बार देर रात को सायरन वाली गाड़ी में बैठकर राजभवन का चक्कर भी लगाते रहते हैं। इसकी सूचना लालू यादव को दी गई है।

First Published on December 25, 2016 8:45 am