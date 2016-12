“BHIM” ऐप FAQ, जानिए सभी जरूरी सवालों के जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को नया पेमेंट ऐप भीम (BHIM या Bharat Interface for Money) लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम डॉक्टर भीम राव अंबेडर के नाम पर रखा गया है। कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने इस ऐप को शुरू किया है। भीम ऐप सरकार के पुराने यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) और यूएसएसडी (अस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा) का ही नया रूप है। आप उसे डाउनलोड करना और इस्तेमाल करना तो सीख गए होंगे लेकिन आपके दिमाग में काफी सारी कंफ्यूजन होंगी तो उन्हें दूर करने के लिए आपके लिए यह जानकारी मुफीद है। जानिए भीम ऐप से जुड़े FAQ के जवाब।

Bharat Interface for Money क्या है ?

इस ऐप के जरिए आप पैसे का डिजिटल लेनदेन कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक बार अपने बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी। इससे आप बैंक टू बैंक पेमेंट्स और सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए ही कर सकते हैं।

कितनी जल्दी पेमेंट कर सकते हैं इससे ?

इस ऐप के जरिए आप कुछ सेकेंड्स में ही भुगतान कर सकते हैं।

ऐप का इस्तेमाल करने की कोई फीस ?

भीम ऐप से भुगतान करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं भरना पड़ता। हालांकि बैंक अपने यूपीआई या आईएमपीएस ट्रांस्फर फीस के चार्जिस ले सकता है। यह चार्ज सरकार के नियत्रंण से बाहर होता। ज्यादा जानकारी आप अपने बैंक से हासिल कर सकते हैं।

क्या मोबाइल बैंकिंग की सुविधा लेनी पड़ेगी ?

भीम का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल बैंकिंग की जरूरत नहीं है। इसके इस्तेमाल के लिए सिर्फ आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।

बैंक खाता होना जरूरी या नहीं ?

भीम ऐप से फंड ट्रांस्फर करने के लिए बैंक खाता होना जरूरी है और उसका यूपीआई (UPI या Unified Payment Interface) से लाइव कनेक्ट होना भी जरूरी।

क्या कई बैंक खातों को भीम ऐप से लिंक किया जा सकता है ?

अभी आप भीम ऐप से सिर्फ किसी एक बैंक खाते को ही जोड़ सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेन मेन्यू में जाकर सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। आपको अपना डिफॉल्ट अकाउंट सिलेक्ट करना होगा।

UPI क्या होता है ?

Unified Payment Interface(UPI) एनपीसीआई द्वारा बनाया गया एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम प्लैटफॉर्म है। दरअसल इसी के जरिए दो पार्टियों के बीच पैसे का तुंरत लेनदेन हो पाता।

पेमेंट एड्रेस क्या है ?

पेमेंट एड्रेस किसी भी बैंक खाता धारक की अगल पहचान का प्रमाण है। उदाहरण के लिए इसका लेआउट “[email protected] ” इस प्रकार होता है। इसी एड्रेस को शेयर कर आप पेमेंट ले सकते हैं जिसके लिए आपको बैंक खाते का नंबर या IFSC कोड देने की जरूरत नहीं। वहीं इसी एड्रेस पर आप किसी को पैसे भेज भी सकते हैं।

किस समय भीम के जरिए कर सकते हैं फंड ट्रांस्फर ?

ऐप के जरिए इंस्टेंट पेमेंट की सुविधा 24×7 रहती है। इसमें बैंकिग हार्स की कोई समय सीमा नहीं।

क्या भीम से किसी नॉन-भीम ऐप यूजर को पैसा भेज सकते हैं ?

हां। इससे आप IFSC/बैंक अकाउंट नंबर या MMID, मोबाइल नंबर के जरिए पैसा भेज सकते हैं अगर कोई भीम ऐप पर रजिस्टर्ड नहीं है।

First Published on December 31, 2016 9:30 am