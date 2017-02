पीएम के कटाक्ष को भगवत मान ने बताया पंजाब में हार की बौखलाहट, कहा- कर रहे है पद की गरिमा को कम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में मंगलवार को बोलते हुए कांग्रेस को तो निशाने पर लिया ही साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद भगवन मान पर भी चुटकी ले ली। हालांकि उनकी टिप्पणी से भगवान मान उखड़ गए और उन्होंने इसे पंजाब की हार से जोड़ दिया। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने चार्वाक के श्‍लोक का उद्धत करते हुए कहा, ”यवज्‍जीवेत्, सुखम् जीवेत। ऋणम् क्रित्‍वा, घृतम् पिबेत्।। भस्मिभूतस्‍य देहस्‍य, पुनार्गमनम् कुत:?” इसको समझाते हुए उन्‍होंने कहा, कुछ लोगों ने चार्वाक के वाक्‍य को जीवन का आधार मान लिया है। इस श्‍लोक का अर्थ है जब तक जियो, मौज करो। कर्ज लेकर भी घी पियो। मरने के बाद क्‍या है? जब पीएम मोदी यह समझा रहे थे तो उस दौरान सदन में मौजूद सांसद हंसने लगे। तभी आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान भी खड़े हो गए। मान पर चुटकी लेते हुए पीएम मोदी बोले कि उस समय घी ही हुआ करते थे लेकिन अगर भगवंत मान होते तो कुछ और पीते। इस पर खूब ठहाके लगे। मान भी इस दौरान कुछ बोले लेकिन हंसी के ठहाकों के बीच उनकी आवाज सुनी नहीं गई। अब प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी को भगवान मान ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करना बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में भाईयो और बहनों कह कर संबोधित कर रहे थे जैसे ये चुनावी भाषण हो।

गौरतलब है कि भगवंत मान पर शराब पीकर सार्वजनिक सभाओं में जाने के आरोप लगते हैं। पिछले दिनों पंजाब चुनावों के प्रचार के दौरान भी उनकी ऐसी ही एक खबर आई थी। उनकी एक फोटो भी सामने आई थी। पूर्व आप नेता और वरिष्‍ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी यह तस्‍वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस बारे में लिखा गया था कि मान नशे में थे और लोगों का अभिवादन स्‍वीकार करने के दौरान वे गिर पड़े थे। साथ ही वे फ्लाइंग किस देते रहे। मान पर पहले भी कई कार्यकर्ता शराब पीकर आने का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि मान इससे इनकार करते रहे हैं।

लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर कुछ इस तरह निशाना साधा

First Published on February 8, 2017 6:22 am