भगत सिंह 110वीं जयंती: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भगत सिंह को उनकी 110वीं जयंती पर श्रद्धांजलि है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘मैं वीर भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। उनकी महानता और साहस भारत की पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।’ क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का जन्म 1907 में फैसलाबाद जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। भगत सिंह को 23 मार्च, 1931 को 23 साल की उम्र में शिवराम हरी राजगुरु और सुखदेव थापर के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी।

I bow to the brave Shaheed Bhagat Singh on his Jayanti. His greatness and exemplary courage inspires generations of Indians.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2017