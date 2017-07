बाल गंगाधर के परपोते रोहित तिलक के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज

कांग्रेस नेता रोहित तिलक जो कि बाल गंगाधर तिलक के परपोते हैं उनपर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। यह भी आरोप है कि रोहित तिलक ने महिला पर अप्राकृतिक सेक्स करने का दबाव भी बनाया था। सोमवार (17 जुलाई) को रोहित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। रोहित स्वतंत्रता सैनानी बाल गंगाधर तिलक के परपोते हैं। उनके पिता का नाम जयंतराव तिलक था। वह भी कांग्रेस के सीनियर नेता रहे और सांसद भी चुने गए थे। पुलिस ने बताया कि आरोप लगाने वाली महिला की उम्र 40 साल है। महिला ने शिकायत में लिखवाया कि वह रोहित को तकरीबन दो साल पहले से जानती थी। महिला ने पुलिस को बताया कि रोहित ने शादी का झांसा देकर उससे कई बार बलात्कार किया।

पुलिस ने रेप,अप्राकृतिक सेक्स, जानबूझकर नुकसान पहुंचाना जैसी धाराएं लगाई हैं। रोहित ने 2014 में महाराष्ट्र की केसबा पेठ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन उन्हें बीजेपी के गिरीश बापत ने हरा दिया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 18, 2017 10:00 am