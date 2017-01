3 साल में बेकार हो जाएंगे सभी ATM: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अमिताभ कांत

जयपुर में चल रहे साहित्य महोत्सव में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने एक चर्चा में शिरकत की। चर्चा को ‘ब्रेव न्यू वर्ल्ड: द वर्चुअल इकॉनमी एंड बियॉन्ड’ का शीर्षक दिया गया जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था विषय पर चर्चा की गई। इसी दौरान अमिताभ कांत ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ने के लिए नोटबंदी जरूरी थी। उन्होंने कहा, ‘हम एक बड़े उथल-पुथल के बीच में हैं। अभी 85% लेनदेन नकद में हो रहा है। इससे कालेधन के लिए अधिक अवसर पैदा हो रहे हैं लेकिन, हमने मोबाइल फोन की दुनिया में असाधारण वृद्धि देखी है। मतलब यह कि नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत ढांचा मौजूद है।’

कांत ने आगे कहा कि अगले 3 साल में देश में सभी एटीएम किसी काम के नहीं रहेंगे, यह अपनी प्रासंगिकता खो देंगे। हाल ही में सूचना और प्रौद्योगिकी सचिव बने अरुणा सुंदरराजन ने केन्या का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि केन्या में कम बैंक हैं और प्रौद्योगिकी में भी ऐसी कोई विशेष उन्नति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वहां 50-60 फीसदी लेनदेन फोन के जरिए होता है।

सुंदरराजन ने कहा, ‘एक बार जब चार बड़ी संचार कंपनियां डिजिटल बैंकिंग की तरफ पूरी तरह खिंच आएंगी, और यह अगले साल होगा, तब नकदी रहित अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी।’ वहीं शीर्ष अधिकारियों द्वारा की गई इन बातों का चर्चा में शामिल कई लोगों ने सवालिया निशान खड़े किए।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 23, 2017 9:59 am