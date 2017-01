दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और पत्‍नी व मां को साथ रखने की सलाह दी। उन्‍होंने मोदी को भारतीय संस्‍कृति की याद दिलाते हुए कहा कि दिल बड़ा कीजिए। आप संयोजक ने टि्वटर के जरिए पीएम मोदी से कहा, ”हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति कहती है कि आपको अपनी बूढ़ी माँ और धर्मपत्नी को अपने साथ रखना चाहिए। PM आवास बहुत बड़ा है, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए।” केजरीवाल ने यह ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के उस अपनी मां हीराबा से मिलने की जानकारी देने के बाद किया। दरअसल पीएम ने मंगलवार (10 जनवरी) सुबह गांधीनगर में अपनी मां के साथ मुलाकात की थी।

मोदी ने बताया था कि वे योग छोड़कर मां से मिलने के लिए गए और उनके साथ नाश्ता किया। पीएम ने कहा कि मां के साथ समय बिताकर अच्‍छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को केजरीवाल ने कोट करते हुए उन पर ढि़ंढ़ोरा पीटने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि वे भी अपनी मां से आशीर्वाद लेते हैं लेकिन इसका ढिंढ़ोरा नहीं पीटते। उन्‍होंने लिखा, ”मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, रोज़ उनका आशीर्वाद लेता हूँ लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटता। मैं माँ को राजनीति के लिए बैंक की लाइन में भी नहीं लगाता।” केजरीवाल पहले भी मोदी पर इस मामले में निशाना साध चुके हैं। गौरतलब है कि मोदी दिल्‍ली में आधिकारिक प्रधानमंत्री आवास में अकेले ही रहते हैं। उनकी मां गांधीनगर में छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ रहती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्‍नी जशोदाबेन मेहसाणा जिले के उंझा कस्बे में अपने भाई अशोक मोदी के साथ रहती हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्हें मेहसाणा पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। मेहसाणा पुसिस ने सशस्त्र पहरेदारों सहित दस पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा में तैनात किया था।

हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति कहती है कि आपको अपनी बूढ़ी माँ और धर्मपत्नी को अपने साथ रखना चाहिए। PM आवास बहुत बड़ा है, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए http://t.co/CT243GTTzc — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 10, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 10, 2017 11:47 am