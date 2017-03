जस्टिस मार्कंडेय काटजू बोले- केजरीवाल धूर्त, महत्वाकांक्षी और धोखेबाज हैं, चाहता हूं देश में लागू हो समान नागरिक संहिता

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मार्कंडेय काटजू ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला किया है, और उन्हें धूर्त, महत्वाकांक्षी और धोखेबाज करार दिया है। काटजू ने केजरीवाल के बारे में कहा है कि उनका दिमाग खाली है और वे भी पीएम मोदी जैसे ही फ्रॉड हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि काटजू ने केजरीवाल की तुलना पीएम मोदी से क्यों की। लेकिन पब्लिक लाइफ में विचारधारा के स्तर पर केजरीवाल और मोदी दो विपरित बिंदू हैं।

गुरुवार को काटजू ने ट्वीट किया, ‘ केजरीवाल एक चालाक महत्वाकांक्षी और धोखेबाज़ शख़्स हैं, उनका दिमाग खाली है, और वे फ्रॉड मोदी से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। कई लोग अभी भी उनके बारे में भ्रम में हैं, लेकिन वक़्त आएगा जब लोगों की आंखें खुलेगी और उन्हें सच्चाई का पता चलेगा।’ काटजू ने फेसबुक पर भी केजरीवाल के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है। तीन तलाक़ और बुर्का के मुद्दे पर अपना विचार रखते हुए उन्होंने कहा है कि वे तीन तलाक की प्रथा को खत्म करने के पक्ष में हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया और कहा कि इसे देश में लागू किया जाना चाहिए।

Kejriwal is a cunning ambitious fraud with nothing in his head, and no different from that fraud Modi. Many people are still under illusions

— Markandey Katju (@mkatju) March 9, 2017