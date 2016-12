अरुणाचल में फिर राजनीतिक संकट, सीएम पेमा खांडू समेत छह विधायक अपनी ही पार्टी से निलंबित

अरुणाचल प्रदेश में फिर से राजनीतिक संकट उभरकर सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को उनकी ही पार्टी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (PPA) ने गुरुवार (29 दिसंबर) को इस बात का ऐलान किया। पेमा खांडू के साथ राज्य के डिप्टी सीएम चावना मेन और पांच और विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए निकाला गया है। जिन विधायकों को निकाला गया है उसमें जम्बे टाशी, सीटी मेन, पीडी सोना, जिगनू नामचोम और कामलुंग मोसांग का नाम शामिल है।

एएनआई के मुताबिक, टाकम परियो को अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आखिरी फैसला पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को लेना है।

खांडू 16 जुलाई को मुख्यमंत्री बने थे। वह नबाम तुकी को हटाकर मुख्यमंत्री बने थे। नबाम टुकी को 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया था। अरुणाचल पिछले साल से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। जनवरी में टुकी की सरकार बहुमत ना साबित कर पाने के बाद गिर गई थी। उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। फिर कलिखो पुल ने कांग्रेस के 29 विधायकों को अपने साथ पीपीए में शामिल करके सरकार बनाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया था। पीपीए को बीजेपी का समर्थन प्राप्त था।

First Published on December 30, 2016 7:29 am