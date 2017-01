आर्मी जवान की पत्नी का आरोप- कपड़े, जूते, बर्तन के साथ टॉयलेट तक साफ कराते हैं सीनियर अफसर

सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए घटिया खाने की शिकायत बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे ही, साथ ही देश भर में यह मुद्दा गर्मा गया है। इस मामले के बाद कई और जवान भी वीडियो के जरिए शिकायत कर रहे हैं। हाल ही में थल सेना में लांस नायक यज्ञप्रताप सिंह ने भी सैन्य अफसरों पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जवान ने वीडियो में आरोप लगाया था कि सेना के अधिकारी जवानों का शोषण करते हैं, जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कोर्ट मार्शल करने और नौकरी से निकालने की धमकी देते हैं। वहीं यज्ञप्रताप की पत्नी ने भी सैन्य अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

सैनिक की पत्नी ऋचा सिंह कहा कि जब उसके पति देहरादून में पदस्थ थे तब वह उनके साथ ही रहती थी। वहां उन्होंने देखा कि अफसर सैनिकों से नौकरों की तरह काम कराते हैं। घर में कपड़े, जूते, बर्तन यहां तक कि टायलेट तक साफ कराते हैं। इतना ही नहीं, अफसरों के घर की शॉपिंग, बच्चों को स्कूल छोड़ना और कुत्ते को नहलाने जैसे काम भी करने पड़ते हैं। ऋचा ने कहा कि उनके पति ने इसी से आहत होकर आवाज उठाई और फेसबुक पर वीडियो डालकर पीएम मोदी से गुहार लगाई है। सैनिक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति का मोबाइल छीन लिया गया है और उन्हें परेशान किया जा रहा है।

वीडियो में क्या बोले थे यज्ञ प्रताप सिंह:

मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस समय 42 ब्रिगेड देहरादून में तैनात हूं। मैं सेना में 15 साल 6 महीने से सर्विस कर रहा हूं। मैंने यह देखा कि भारतीय सेना में अधिकारी जवानों का कैसे शोषण करते हैं। 15 जून 2016 को मैने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, गृहमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा। इसके बाद पीएमओ से हमारे दफ्तर एक लेटर आया और बिग्रेडियर से जवाब मांगा गया। जब यह पत्र हमारी ब्रिगेड में पहुंचा तोअधिकारियों ने मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। वह मुझे टॉर्चर और परेशान करने लगे। मुझे इतना परेशान किया गया कि एक आम सैनिक होता तो या तो सुसाइड कर लेता या फिर अधिकारियों से बदला लेने के लिए कोई कदम उठाता। अगर मैं दुश्मन से लड़ सकता हूं तो मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाउंगा जिससे मेरी वर्दी पर लांछन लगे। आज मुझे चार बजे चार्जशीट या कोर्टमार्शल के लिए बुलाया गया है। हो सकता है मेरा कोर्टमार्शल हो जाए।’

देखें जवान की वीडियो:

