बीजेपी में बगावत: पार्टी मुख्यालय के अंदर भाजपाइयों ने लगाया अमित शाह मुर्दाबाद का नारा

यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। भाजपा ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें “बाहरी” लोगों को शामिल किए जाने से नाराज यूपी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ता बुधवार को अशोका रोड स्थित बीजेपी पार्टी मुख्यालय पहुंचे। गुस्साए भाजपाइयों ने ना सिर्फ पोस्टर लहराए बल्कि वरिष्ठ नेताओं समेत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें कि बीजेपी ने 149 नामों वाली प्रत्याशियों की पहली लिस्ट सोमवार (16 जनवरी) को जारी की है।

जहां कुछ कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं अधिकतर लोग बाहर से नारेबाजी कर रहे थे। यह बीजेपी कार्यकर्ताओं गौतम बुद्ध नगर जिले से आए थे, जिन्होंने “अमित शाह मुर्दाबाद, बाहरी लोगों को टिकट देना बंद करो, पुराने कार्यकर्ताओं की इज्जत करो” जैसे नारे भी लगाए। भाजपाइयों ने कई बैनर भी लहराए जिनपर लिखा था, “सर्वे के नाम पर झूठ बोलना बंद करो और बाहरी लोगों का सम्मान, वहीं अपने कार्यकर्ताओं का अपमान बंद करो.”

दरअसल इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा से थी, जोकि नोएडा से भाजपा सांसद भी हैं। एक बैनर पर लिखा था, “महेश शर्मा को अनैतिक तरीके से पार्टी पर कब्जा बंद करना चाहिए।” इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए यूपी के बीजेपी प्रभारी ओम माथुर के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। एक कार्यकर्ता ने तो यह भी कहा कि पार्टी ने उनका इस्तेमाल रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए किया, लेकिन प्रत्याशियों को चुनते हुए उन्हें भुला दिया गया।

पार्टी में बाहरी लोगों को शामिल किए जाने के खिलाफ यूपी के कई इलाकों में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कई जगहों पर पार्टी का झंडा और सीनियर लीडर्स के पुतले जलाए गए हैं। वहीं, पार्टी नेताओं ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि चुनाव आने पर ऐसी घटनाएं आम होती हैं। उनका कहना है कि यूपी में तीन चुनावों में हार का सामना कर चुकी भाजपा ने दूसरी पार्टी के उन नेताओं को शामिल किया है जो अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं।

First Published on January 19, 2017 8:57 am