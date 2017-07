आतंक पर पाक को करारा चोट- अमेरिका ने माना पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने वाला देश

आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तानी को जबर्दस्त झटका लगा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डाल दिया है जो आतंकियों को पनाह देते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद पर जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन अभी भी संचालित होते हैं। ये आतंकी संगठन अपनी गतिविधियों के लिए यहां खुलेआम धन की उगाही करते हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ 2016 में पर्याप्त कदम नहीं उठाए और ये आतंकी संगठन आज भी पाकिस्तान में ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अपने कैडर को ट्रेनिंग दे रहे हैं और फंड जमा कर रहे हैं।

US lists #Pakistan among countries/regions providing “safe havens” to terrorists.

— Press Trust of India (@PTI_News) July 19, 2017