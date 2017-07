पीएम मोदी से बोली दुखी महिला पत्रकार – ऐसा ना हो कि हमें फर्क पड़ना ही बंद हो जाए

अमरनाथ में तीर्थ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार नेता-अभिनेता और जानी-मानी हस्तियां ट्वीट करके अपना विरोध जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर आंतकी हमले को लेकर हर कोई अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। फिल्मी कलाकारों, राजनेताओं और खिलाड़ियों के बाद अब पत्रकार दल भी आतंकी हमले की निंदा कर रहा है। सोमवार को हमले के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खेद जताया। उन्होंने कहा कि भारत इस तरह के कायराना हमलों से डरने वाला नहीं है। इस तरह के कायराना हरकतों का भारत जरुर जवाब देगा।

पीएम मोदी के इस ट्वीट को टीवी चैनल के एक वरिष्ठ महिला पत्रकार रिचा अनिरुद्ध ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने मोदी के इस ट्वीट के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा है कि, ”सर आपकी बात ठीक है लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। आए दिन एक के बाद एक हमले होते रहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन हमें फर्क पड़ना ही बंद हो जाए।’

India will never get bogged down by such cowardly attacks & the evil designs of hate. — Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2017

Yes but what are we doing about it sir? one attack after another….Hope we don’t reach a point where it stops affecting.. http://t.co/jgzSoboZMy — richa anirudh (@richaanirudh) July 11, 2017

पत्रकार की इस ट्वीट के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। एक ट्वीटर यूजर ने लिखा है, ”मोदी जी कुछ तो जवाब दीजिए इन हमलों का, नहीं तो सब जुमलेबाजी साबित होगी।” दूसरे ट्वीटर यूजर ने लिखा है-पीएम मोदी मन की बात सुना रहे हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते।

वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की तरह ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी ट्वीट करके लोगों के गुस्से का शिकार हो गए। दरअसल, उन्होंने आतंकी हमले की निंदा करते हुए लिखा था, ”कश्मीर के लोगों ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, ये दर्शाता है कि अभी भी कश्मीरियत बहुत हद तक जिंदा है।” राजनाथ के इस ट्वीट पर लोगों ने गहरी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा- ये देश के सबसे घटिया गृहमंत्री हैं, इनसे किसी तरह की उम्मीद करने से अच्छा हम लोग इस्लाम कुबूल कर लें। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद बलबीर पुंज ने भी राजनाथ सिंह के इस ट्वीट की आलोचना करते हुए लिखा कि गृहमंत्री का ये बयान फिजूल का है, कश्मीरी लोग ऐसा माहौल बना देते हैं ताकि आतंकी इस तरह की कायरतापूर्ण हरकत को अंजाम दे सकें।

The people of Kashmir have strongly condemned the terror attack on Amarnath yatris. It shows the spirit of Kashmiriyat is very much alive. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 11, 2017

आपको बता दें कि सोमवार को देर रात जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में कुछ आतंकियों ने तीर्थ यात्रियों से भरे बस पर हमला कर दिया था। इस हमले में सात तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। जबकि 32 अन्य यात्री घायल हो गए थे। इससे पहले साल 2000 में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। सुरक्षा अधिकारियों की माने तो ये हमला लश्कर ए तयैबा की साजिश हो सकती है। जिसका मास्टरमाइंड पाकिस्तानी आतंकी इस्माइल बताया जा रहा है।

First Published on July 11, 2017 4:04 pm