चेतन भगत: जुनैद को मुसलमान होने के चलते मारा तो क्या हिंदू होने की वजह से मारे गए अमरनाथ यात्री?

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले की पूरे देश ने एक स्वर में निंदा की है और इसे बेहद शमर्नाक तथा कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया है। लोगों ने इस हमले को लेकर नाराजगी जाहिर करने का माध्यम सोशल मीडिया को चुना है। सोमवार देर रात से ही लगातार सोशल मीडिया पर हर तपके के लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही आलम मंगलवार को भी रहा। कुछ लोग इस हमले को हिंदुओं पर हुआ हमला बता रहे हैं तो कुछ लोग इस घटना को राजनीति से जोड़ते हुए सुरक्षा बंदोबश्त में खामियां बता रहे हैं। इसी क्रम में मशहूर लेखक चेतन भगत ने भी ट्वीट किया और वे लोगों के गुस्से का शिकार हो गए।

चेतन भगत ने अपने ट्वीट में लिखा, ”जब जुनैद की मौत हुई तो मीडिया ने कहा कि उसे मुसलमान होने की वजह से मारा गया। तो फिर ये क्यों न कहा जाए कि अमरनाथ हमले में जो श्रद्धालु मरे हैं, उन्हें हिंदू होने की वजह से मारा गया?”

चेतन भगत के ट्वीट का जवाब देते हुए एक यूजर ने रिट्वीट किया और कहा, ”लेकिन एक फर्क है। जुनैद की हत्या सामान्य नागरिकों ने की थी। जबकि अमरनाथ तीर्थ यात्रियों पर हमला आतंकवादियों ने किया, जो विदेशी भी हो सकते हैं। समझे?”

When Junaid dies,media says he was killed for being Muslim.So why not say those killed in #AmarnathTerrorAttack were killed for being Hindu? — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) July 11, 2017

shud but there’s a difference..Junaid’s killing was by fellow, ordinary citizens..Amarnath was by terrorists possibly foreigners..right? — Ved (@India_Society) July 11, 2017

चेतन भगत के ट्वीट पर बॉलीवुड अभिनेता कमाल राशीद खान उर्फ केआरके ने भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ”नक्सली और खलिस्तान की चाहत रखने वाले लोग भी हिंदुओं को मारते हैं तो आप उनकी तुलना अमरनाथ यात्रियों से क्यों नहीं कर रहे हैं?”

Naxalite also kill Hindu n ppl who want Khalistan, also kill Hindu. So why don’t you @chetan_bhagat compare them with #AmarnathTerrorAttack? — KRK (@kamaalrkhan) July 11, 2017

So according to u entire India has become Kashmir n all ppl have become terrorists who will kill Other religion ppl! http://t.co/NXxR2qy2Rw — KRK (@kamaalrkhan) July 11, 2017

केआरके ने आगे एक और ट्वीट में लिखा, ‘इससे पता चलता है कि आप मुस्लिमों से नफरत करते हैं और सभी मुस्लिमों को मरवाना चाहते हैं।’ वहीं, एक यूजर ने चेतन को जवाब देने के लिए बस के उस मुस्लिम ड्राइवर सलीम की खबर का इस्तेमाल किया जिसने अपनी बहादुरी से 50 श्रद्धालुओं की जान बचा ली।

देखिए वीडियो - अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 11, 2017 8:41 pm