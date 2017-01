अमर सिंह बोले- मुलायम सिंह के लिए खलनायक बनने को भी तैयार, मैं उनके दिल में हूं

समाजवादी पार्टी में चल रहे संघर्ष के बीच अमर सिंह ने एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव के प्रति अपनी निष्‍ठा जाहिर की है। उन्‍होंने कहा कि वे मुलायम के साथ थे, हैं और रहेंगे। लंदन से दिल्‍ली आने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अमर ने कहा, ”हम मुलायम जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। अगर उनके साथ रहकर कभी नायक बने, तो अगर खलनायक भी बने तो बनने को तैयार हैं। मुलायम सिंह जी ने एक बार कहा था अमर सिंह हमारे दल में नहीं दिल में हैं। अगर मुलायम सिंह जी अपने दिल से मुझे निष्‍कासित कर दें तो मेरे लिए खेद का विषय है। और दल का मेरे लिए महत्‍व नहीं।

अमर सिंह को एक जनवरी को अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव की ओर से बुलाए गए विशेष अधिवेशन में सपा से बाहर कर दिया गया था। अमर सिंह की सपा में वापसी शिवपाल और मुलायम सिंह यादव के चलते हुई थी। मुलायम भी अमर के पक्ष में हैं। पिछले दिनों उन्‍होंने सार्वजनिक मंच से अखिलेश को कह दिया था कि वे अमर और शिवपाल को नहीं छोड़ सकते। अमर की सपा में वापसी पर रामगोपाल यादव और आजम खान ने सवाल उठाए थे। अमर सिंह को साल 2012 के विधानसभा चुनावों से पहले बाहर कर दिया गया था। इसके बाद वे राजनीति से दूर हो गए थे। लेकिन अब वे फिर से सक्रिय हैं। सपा ने उन्‍हें सांसद बनाकर राज्‍य सभा भी भेजा है। बताया जाता है कि सपा में चल रही कलह के पीछे अमर सिंह का ही हाथ है। अखिलेश समर्थक इसके चलते लगातार अमर सिंह पर हमला बोल रहे हैं।

पिछले दिनों अमर सिंह ने कहा था कि बेइज्‍जती ने सहनशीलता की हद को पार कर दिया है। उन्‍होंने कहा, ”मैं उन्‍हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता। लेकिन बेइज्‍जती मेरी सहनशीलता से ऊपर चली गई है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। मुलायम सिंहजी से बात करूंगा। मुलायमजी सार्वजनिक रूप से बेटे के खिलाफ जाकर मेरे साथ खड़े रहे थे।” जब उनसे पूछा गया कि क्‍या वे इस्‍तीफा दे देंगे तो उन्‍होंने कहा कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुलायम सिंह को चोट पहुंचे। अमर ने कहा, ”मैं उनके निर्णय की पालना करूंगा।”

First Published on January 2, 2017 11:03 am