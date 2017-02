अमर सिंह की अमिताभ बच्चन को लेकर फिर दिखी नराजगी, कहा- पनामा पेपर्स में नाम आने पर जा सकते हैं जेल

अमर सिंह हमेशा अपनी बयानों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद से अमर सिंह के निशाने पर लगातार यादव परिवार ही रहा है। लेकिन इस बार बोलते बोलते अमर सिंह अमिताभ बच्चन पर भी अपनी तल्खी जाहिर कर गए। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर अपनी बात रखी। लेकिन एक सवाल में जिसमें जया बच्चन और डिंपल यादव के साथ में मंच साझा करने को लेकर बात पूछी गई थी, के जवाब में अमर सिंह ने कहा कि, “डिंपल जी को प्रियंका गांधी जी से अच्छी जया बच्चन जी लगती हैं। पनामा केस में उनका नाम है। मोहवेश जोकटिया, दादी बलसारा और सरोज जाइवाल… सरोज जाइवाला को आज कानूनी नोटिस चली जाए तो पनामा केस का पूरा विवरण मिल जाएगा और अमिताभ बच्चन जेल में जाएंगे” इससे पहले आजम खान पर भी अमर सिंह ने हमला बोला उन्होंने कहा आजम खान जैसा नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी व्यक्ति जो भारत माता को डायन कहे। रेनकोट पहन कर नाहते हैं इस बात पर तो कांग्रेसी हंगामे करे । लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी को रावण कह रहा है। ये नहीं दिखता राहुल गांधी जी को।

इसके साथ ही अमर सिंह ने कहा था, ‘मीडिया कहती है कि मैंने अंबानी परिवार में झगड़ा करा दिया, अंबानी परिवार में झगड़ा पैसे के लिए हुआ है। इतना ही नहीं मेरे ऊपर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन को भी अलग करवाने का आरोप लगा। अमर सिंह ने ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन को अलग करवा दिया। जितने बुरे काम हो रहे है मै ही करवा रहा हूं।’

First Published on February 15, 2017 6:10 am