आलोक कुमार वर्मा होंगे नए सीबीआइ प्रमुख, सरकार ने लगाई नाम पर मुहर

दिल्ली पुलिस आयुक्त आलोक कुमार वर्मा को सीबीआइ का निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने गुरुवार को उनके नाम को मंजूरी दी। समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खरगे भी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्मा को सीबीआइ प्रमुख बनाया गया है।

सीबीआइ निदेशक के पद से दो दिसंबर को अनिल सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद एक महीने से अधिक वक्त से यह पद खाली था। फिलहाल गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना देश की प्रमुख जांच एजंसी के अंतरिम निदेशक हैं। अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के 1979 बैच के आइपीएस अधिकारी वर्मा ने 29 फरवरी, 2016 को दिल्ली पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी संभाली थी।

First Published on January 20, 2017 1:28 am