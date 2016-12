अखिलेश ने एक साथ खोल दिए हैं तीन मोर्चे, मुलायम के लिए साइकिल का निशान बचाना सबसे बडी चुनौती

राम दत्त त्रिपाठी

राजनीति के मंझे खिलाड़ी समझे जाने वाले मुलायम सिंह यादव को उनके उस बेटे ने शह दी है, जिसको उन्होंने वंशवाद का आरोप झेलकर मुख्यमंत्री पद की अपनी कुर्सी सौंपी थी और अखिलेश को बगावत के रास्ते पर ले जाने वाले भी कोई गैर नहीं बल्कि उनके ही चचेरे भाई राम गोपाल यादव हैं। 30 दिसंबर 2016 को बेटे को पार्टी से निकालते हुए भी मुलायम का पुत्रमोह और दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कई बार दोहराया कि राम गोपाल अखिलेश का भविष्य खराब कर रहा है और यह बात अखिलेश समझ नहीं रहें। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अपने पिता की छाया से बाहर निकलकर स्वतंत्र राजनीति में ही अखिलेश की उन्नति का रास्ता निकलता है।

मुलायम शायद इशारा कर रहे थे कि अखिलेश यादव का भविष्य उनके साथ ही सुरक्षित है और निष्कासन वापस हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुलायम बहुत पहले ही शिवपाल और उनकी टोली को राजभवन भेजकर सरकार गिरवा चुके होते। लेकिन तमाम अपमान के बावजूद वह शिवपाल और उनकी टोली को मंत्रिमंडल से निकालने के बाद भी मुख्यमंत्री के खिलाफ खुली बगावत करने से रोके हुए थे। उधर अखिलेश यादव के मन में समाया हुआ है कि उनकी सौतेली माँ चाचा शिवपाल और सौतेले भाई प्रतीक यादव ये सब मिलकर पिता मुलायम सिंह यादव पर हावी हैं और चुनाव बाद उनके नेतृत्व को चुनौती दी जायेगी। इस तरह विवाद के बीज तो परिवार के भीतर ही हैं , बाहर के लोग सिर्फ उन्हें हवा पानी दे रहे हैं।

विवाद का बहाना टिकटों का वितरण बना है, लेकिन दोनों ओर की सूचियों में मुश्किल बीस पचीस सीटों पर है, जिसे सुलझाना कोई मुश्किल काम नहीं था। टिकट वितरण में असंतोष हर पार्टी में आम बात है, पर अगर शीर्ष नेतृत्व एकजुट है तो उसे हवा नहीं मिलती। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, वैसे ही एक पार्टी में दो अध्यक्ष नहीं हो सकते। उम्मीदवारों की समानांतर सूची और फिर पार्टी का समानांतर सम्मेलन बुलाकर राम गोपाल और अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह मुलायम सिंह यादव को पार्टी अध्यक्ष या नेता ही नहीं मानते पर राजनीति की निष्ठुरता में इसका कोई ठिकाना नहीं कि जो लोग अभी अखिलेश को बगावत के लिए उकसा रहे हैं वे कब उनका साथ छोड़ देंगे।

दो उदाहरण सामने हैं एक चरण सिंह, जिन्हें प्रधानमंत्री पद का लालच देकर इंदिरा जी ने जनता पार्टी तुड़वा दी थी और दूसरे चंद्र शेखर जिनको उनके बेटे राजीव गांधी ने जनता दल तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था और संयोग देखिये कि आज चंद्र शेखर द्वारा स्थापित समाजवादी जनता पार्टी अपना झंडा और चुनाव निशान अखिलेश यादव को सौंपने का प्रस्ताव दे रही है। बहरहाल कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक साथ लड़ाई के कई मोर्चे खोल लिए हैं। एक पिता मुलायम सिंह द्वारा स्थापित समाजवादी पार्टी पर कब्जा करने की और दूसरे विधान सभा चुनाव में जनता का विश्वास प्राप्त करने की। तीसरा मोर्चा चुनाव तक सत्ता में बने रहने की लड़ाई का है।

चुनाव तक सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें गवर्नर यानि केंद्र सरकार की सहायता चाहिए, जबकि चुनाव जीतने के लिए पोलिंग बूथ स्तर तक पार्टी मशीनरी और परम्परागत वोट बैंक का साथ। इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव युवा, मध्यम वर्ग और महिलाओं के बीच लोकप्रिय हैं, वहीं शिवपाल यादव ने जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं को पाला पोसा है। मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव के बजाय मुलायम पर ज्यादा भरोसा रखता है। हकीकत यही है कि ये तीनों एक दूसरे के पूरक थे, जो अब प्रतिद्वंदी बन गये हैं।

मुलायम और शिवपाल अखिलेश के बिना विधान सभा चुनाव में बहुमत भले न जुटा पायें, पर अखिलेश का खेल खराब करने की हैसियत तो रखते ही हैं। संभवत: इसीलिए मुलायम शिवपाल को पार्टी के अंदर ही बनाये रखने के लिए लगे रहे। वह चाहते थे कि अखिलेश शिवपाल और उनके दूसरे बेटे प्रतीक को साथ लेकर चलें और सत्ता में हिस्सेदारी दें, पर अखिलेश अपने को मुलायम का अकेला उत्तराधिकारी मानते हैं और शिवपाल को प्रतिद्वंदी। यही झगड़े की फसाद की जड़ है।

पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को डर है कि सपा के टूटने पर मुस्लिम एवं अन्य भाजपा विरोधी मतदाता बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकता है, जिसके पास दलित समुदाय का ठोस वोट बैंक है। एक आशंका यह भी है कि साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की स्थिति में यादव एवं अन्य पिछड़ी जातियां पिछले लोक सभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जायें। आज अखिलेश यादव जिस चौराहे पर खड़े हैं, उसमें उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। आश्चर्य न होगा यदि बीजेपी स्वामी प्रसाद मौर्य और रीता बहुगुणा जोशी के बाद उन पर भी डोरे डाले, लेकिन अखिलेश की पूरी मंडली के लिए बीजेपी में जगह नहीं मिल सकती।

इसलिए ज्यादा संभावना यह है कि अखिलेश राहुल गांधी और जयंत चौधरी के साथ टीम बनाकर बैटिंग करें। बहुत लोगों का अनुमान है कि यह टोली जनता का आशीर्वाद पा सकती है। राम गोपाल अखिलेश की इतनी मदद करेंगे कि चुनाव आयोग साइकिल निशान या तो उनको दे दे या जब्त कर ले। साइकिल न मिलने पर अखिलेश किसी रजिस्टर्ड पार्टी को गोद ले सकते हैं या फिर नये जमाने के साथ मोटर साइकिल पर सवार हो सकते हैं। आज के जमाने में चुनाव निशान का प्रचार मिनटों में संभव है। मुलायम के लिए चुनाव निशान बचाना फिलहाल पहली चुनौती है।

राम दत्त त्रिपाठी- (लेखक, वरिष्ठ पत्रकार)

देखें संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 31, 2016 8:49 am