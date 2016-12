सपा परिवार में फिर रार, उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सार्वजनिक की अपने उम्मीदवारों की लिस्ट

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी लिस्ट सार्वजनिक की है। बता दें कि टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश और उनके पिता और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के बीच झगड़ा चल रहा है। बुधवार को जब मुलायम सिंह यादव ने उम्मीदवारों का एेलान किया था तो सीएम के तीन उम्मीदवारों के टिकट कट गए थे। मुलायम सिंह ने कहा था कि अब कोई टिकट बदला नहीं जाएगा। पार्टी ने कल 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। 78 सीटों पर उम्मीदवारों का एेलान अभी होना बाकी है। टिकट बंटवारे से नाराज अखिलेश ने इसी कारण अपनी लिस्ट सार्वजनिक की है। इससे पहले उनके चाचा शिवपाल यादव भी उनकी लिस्ट देखकर भड़क गए थे।

बुधवार को यह भी एेलान किया गया था कि समाजवादी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। यादव ने कहा कि प्रत्‍याशी बनने के लिए 4200 से ज्‍यादा लोगों ने अप्‍लाई किया था। कार्यकर्ताओं से बात करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा, ‘जो यूपी जीतता है वो दिल्‍ली जीतता है। ये चुनाव आपका है और 28 फरवरी से पहले होगा।’

फिलहाल यह साफ नहीं है कि सीएम अखिलेश कहां से चुनाव लड़ेंगे। मुलायम ने कहा कि ‘अखिलेश जहां से चाहेंगे, वहां से लड़ेंगे। सपा ने 176 विधायकों को फिर से टिकट दिया है। मंत्री अरविंद सिंह गोप की जगह बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को टिकट मिला है। वहीं मंत्री रामगोविंद चौधरी का टिकट काटकर नीरज सिंह गुड्डू को बासडीह से टिकट दिया गया है।

इससे पहले 23 नवंबर को मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मोदी घमंड में चूर हो गए हैं। उन्होंने कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री जी घमंड में ना चूर हों। आज हम उनको सावधान करना चाहते हैं कि वे अपनी नीतियों में संशोधन करें। लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलती। प्रधानमंत्री मनमानी कर रहे हैं। यह नहीं चलेगी, हिंदुस्तान की जनता अनपढ़, गरीब जरूर है लेकिन दुनिया की सबसे समझदार जनता है।’

First Published on December 29, 2016 10:11 am