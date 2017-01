एयर इंडिया ने ज्यादा वजन वाली एयर होस्टेस की लगाई ग्राउंड ड्यूटी

एयर इंडिया ने अपने 57 क्रू मेंबर्स, जिनमें ज्यादातर एयर होस्टेस शामिल हैं को ज्यादा वजन होने की वजह से ग्राउंड ड्यूटी पर लगा दिया है। अगर ये क्रू मेंबर्स अपना वजन नहीं घटाएंगे, इन्हें ग्राउंड ड्यूटी पर पर्मानेंट कर दिया जाएगा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीनियर एयर इंडिया अधिकारी के हवाले से लिखा, ‘इन क्रू मेंबर्स का वजन नियमों से ज्यादा था। इन्हें डेडलाइन दी गई थी और अपना वजन कम करने के लिए कहा गया था। लेकिन जब वे अपना वजन कम नहीं कर सके तो पिछले महीने उन्हें ग्राउंड ड्यूटी पर लगा दिया गया।’ बता दें, ग्राउंड ड्यूटी लगने पर हर महीने मिलने वाला 35 से 50 हजार रुपए फ्लाइट भत्ता बंद कर दिया जाता है।

ज्यादा वजन वाले क्रू मेंबर्स को छह महीने के लिए अस्थाई तौर पर अनफिट करार दिया गया है। अगर वे नियमों के हिसाब से अपने शरीर को 18 महीने में नहीं ढाल पाते हैं तो उन्हें स्थाई तौर पर अनफिट करार दिया जाएगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने करीब दो साल पहले केबिन क्रू के वजन, नजर और सुनने की क्षमता को लेकर कड़े नियम बनाए थे।

डीजीसीए के नियमों के मुताबिक, ‘अगर कोई क्रू मेंबर का बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) नियमों के मुताबिक नहीं पाया जाता है, उसकी जांच करवाई जाएगी। इसके साथ ही क्रू मेंबर को वजन घटाने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है। अगर क्रू मेंबर्स वजन घटाने में सफल नहीं होता है तो उसे केबिन क्रू ड्यूटी के लिए अस्थाई तौर पर अनफिट करार दिया जाएगा।’

इसके साथ ही कहा गया है कि अगर कोई क्रू मेंबर मोटा पाया जाता है, उसकी जांच की जाती है। उसे छह महीने के लिए केबिन क्रू ड्यूटी के लिए अस्थाई तौर पर अनफिट करार दिया जाता है। छह महीने के बाद उसकी फिर जांच की जाती है। अगर वे अपने शरीर को नियमों को मुताबिक ढाल लेता है तो उसे क्रू ड्यूटी के लिए फिट करार दिया जाता है। बता दें, एयर इंडिया पहले भी ऐसी कार्रवाई करके अपने क्रू मेंबर्स को फिट रखने की कोशिश करता रहा है।

First Published on January 20, 2017 11:11 am