चंडीगढ़ स्थानीय निकाय चुनाव: डेढ़ गुना बढ़ गया बीजेपी का वोट, कांग्रेस का घटा, अकालियों को केवल 1 फीसदी का फायदा

चंडीगढ़ के निकाय चुनावों में बीजेपी और अकाली गठबंधन की शानदार जीत ने कांग्रेस को परेशान जरूर किया है, लेकिन उसे यहां एक उम्मीद की किरण भी नजर आई। उसने अकाली दल के खिलाफ 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे 4 पर जीत नसीब हुई। आगामी विधानसभा चुनावों में अकाली दल ही राज्य में कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी है।

2011 की बात करें तो उस वक्त इस गठबंधन को 12 सीट मिली थीं। लेकिन इस बार शानदार बढ़त लेते हुए गठबंधन ने 21 सीट जीती हैं। वहीं बीजेपी ने अपनी सीट 10 से 20 कर ली हैं। पंजाब की राजधानी में मिली सीटों से कांग्रेस कैडर का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। हालांकि उसे जिस रिजल्ट की आशा थी, वह उसे हासिल नहीं हुआ।

मंगलवार सुबह जैसे ही ट्रेंड नजर आया तो कांग्रेस नेताओं ने इस पर हैरानी जताते हुए इसे अविश्वसनीय बताया। कुछ लोगों ने चंडीगढ़ इकाई में गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया, वहीं कुछ ने यूनिट के सुधार का आह्वान किया। पंजाब के एक कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें आशा थी कि हम ही जीतेंगे, लेकिन यह नहीं हुआ। पार्टी के लिए यह बुरा संकेत है। हालांकि पंजाब कांग्रेस का निकाय चुनावों में हार पर बयान आना अभी बाकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि पार्टी ने सीटें अकाली उम्मीदवारों के खिलाफ हासिल की हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि लोग अकाली दल से ज्यादा कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। बीजेपी का पंजाब में रुतबा ज्यादा नहीं है।

ज्यादातर नेताओं ने अनुमान जताया था कि नोटबंदी के कारण गुस्से से भरी जनता कांग्रेस को वोट देगी। लेकिन अब पार्टी नेताओं का कहना है कि नोटबंदी के खिलाफ कैंपेन इसलिए फेल हो गया क्योंकि चंडीगढ़ के ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों ने कैशलेस इकनॉमी का रुख कर लिया है। फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस विधायक कुलजीत नागरा के मुताबिक, एेसा लगता है कि चंडीगढ़ के ज्यादातर मिडिल क्लास को नोटबंदी से कुछ ज्यादा परेशानी नहींं है। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने इस निकाय चुनाव के नतीजों को कांग्रेस की विफलता बताया।

बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के निकाय चुनावों में नोटबंदी कैंपेन को मुख्य बनाते हुए शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने मंगलवार को भी चंडीगढ़ के निकाय चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी ने 26 सदस्यों वाली निकाय संस्था में 20 सीटें जीती हैं। इस बार भी पार्टी ने इस जीत का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को लिए गए नोटबंदी के फैसले को बताया। बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली शिरोमणि अकाली दल ने एक सीट जीती, जिससे दोनों को कुल मिलाकर 21 सीटें मिलीं।

देखें विडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 21, 2016 8:09 am