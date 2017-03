SBI के बाद अब मेरठ में PNB के ATM से निकला चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का 2000 का नोट!

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब पंजाब नैशनल बैंक के ATM से 2000 के नकली नोट निकलने का मामला सामने आया है। SBI की ही तरह इस ATM से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि जगह ‘चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया’ के नोट निकले हैं। स्कूल टीचर सुनील दत्त शर्मा ने बाताया कि उन्होंने मेरठ की ही पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में नोट जमा करा दिए हैं। शहर के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर सुनील दत्त शर्मा ने कहा कि तेजगढ़ी इलाके के ATM से 2000 के 5 नोट निकाले जिनमें से एक नकली निकला। नोट के नकली होने का उन्हें एक दिन बाद पता चला। उन्होंने कहा कि पहले मैंने बैंक से फोन पर संपर्क किया और बाद में खुद जाकर इसके लिए एक एप्लीकेशन दी।

उनकी शिकायत पर पीएमबी ने ऐक्शन लेते हुए जांच के तहत एटीएम की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। मेरठ के फतेह उल्लाहपुर प्राइमरी स्कूल में टीचर सुनील ने बताया कि 24 फरवरी को मैं शहर के तेजगढ़ी इलाके के पीएनबी के एटीएम से दस हजार रुपये निकालने गया था। एटीएम से 2000 के 5 नोट निकले जो मैं घर लेकर चला गया। इनमें से एक नोट मैंने दूधवाले को दिया लेकिन वह उसे यह कहते हुए अगली सुबह (25 फरवरी को) वापस कर गया कि मैंने नकली नोट दिया है। शर्मा ने तुरंत बैंक के टोल-फ्री नंबर पर इसकी शिकायत की तो उनसे इस बात की जानकारी बैंक खुलने पर बैंक अधिकारियों को देने को कहा गया। 25 और 26 फरवरी को बैंक बंद होने के कारण शर्मा ने 27 फरवरी (सोमवार) को बैंक में जाकर इसकी शिकायत की। बैंक अथॉरिटीज का कहना है कि मामले की जांच जारी है।

PNB की मंगल पांडे नगर ब्रांच के मैनेजर मुकेश कुमार का कहना है, ‘हम मानते हैं कि ATM में कैश डालने के लिए हमें आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ती है लेकिन जिस नोट का जिक्र हो रहा है वह कई हाथों से गुजरा है और शिकायतकर्ता को यह नोट अगले दिन किसी और (दूधवाले) से मिला। इसीलिए हमें शिकायतकर्ता के इस दावे पर शक है कि हमारे ATM से नकली नोट निकला है।’ इस मामले में अब तक कोई पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं की गई है। गौरतलब है कि 6 फरवरी को साउथ दिल्ली के संगम विहार में एक ATM से चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के चूरन वाले 2000 रुपये के नोट निकले थे। इसके बाद SBI के ही एक ATM से 2000 के नोट की फोटोकॉपी निकलने की खबर भी आई थी।

एटीएम से निकल रहे हैं एक तरफ से प्लेन 500 रुपए के नोट, देखें वीडियो

First Published on March 2, 2017 9:53 am