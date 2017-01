बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को भेजा नया कुर्ता, कहा-40 दिन से नहीं गए बैंक, खरीदने के लिए नहीं होंगे पैसे

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के फटे कुर्ते को राजनीतिक मुद्दा बनाने के मकसद से कर्नाटक के हावेरी के बीजेपी युव मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक नया कुर्ता भेजा है। युव मोर्चा के नेता श्रीनिवास ने कहा कि राहुल गांधी ने 40 दिन पहले बैंक से 4 हजार रुपये निकाले थे। इसके बाद वह कभी बैंक नहीं गए। उनके पास नए कुर्ते खरीदने के पैसे नहीं हैं। इसलिए हमने युव मोर्चा की तरफ से उन्हें एक नया कुर्ता भेजा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लोग उनके रवैये के लिए सबक सिखाएंगे।

कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (16 जनवरी) को उत्‍तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित चुनावी रैली में लोगों को अपना फटा कुर्ता दिखाया था। मंच से लोगों को कुर्ता दिखाकर राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी के कपड़ों पर तंज कसते हुए कहा, मोदीजी हमेशा गरीबों की बात करते हैं, लेकिन कभी गरीबों के साथ नहीं दिखते। उनके कुर्ते कभी फटते नहीं है, लेकिन वो फटे कपड़े वालों की बात करते हैं। इसके बाद राहुल ने अपना हाथ कुर्ते की जेब में डाला और फटी जेब जनता के सामने रखी थी।

राहुल ने उत्‍तराखंड के चुनावी मुद्दों से इतर केंद्र सरकार और मोदी पर निशाना साधा था। खादी उद्योग के कैलेंडर, डायरियों में महात्‍मा गांधी की जगह मोदी की फोटो छपने पर राहुल ने लोगों से कहा था, जिसने तिरंगे के लिए सीने पर तीन गोलियां खाईं, मोदी जी ने उनका फोटो हटा दिया। रैली में कुर्ता दिखाते राहुल की तस्‍वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। लोगों ने इस तस्वीर पर मजेदार कमेंट्स भी किए थे।

यूजर्स ने राहुल के फटे कुर्ते की इस तस्‍वीर पर मजेदार कैप्‍शन दिए थे। कई यूजर्स ने इस तस्‍वीर के साथ छेड़छाड़ कर राहुल का मजाक बनाने की कोशिश की थी। एक चुटकुला खासा मशहूर हुआ था कि ‘फटा कुर्ता देख के RBI ने कैश निकालने की सीमा 4500 से बढ़ाकर 10000 कर दी। कई यूजर्स ने इसे शेयर किया था। कुछ ने बार-बार मोदी को घसीटे जाने पर चुटकी लेते हुए राहुल के लिए लिखा था, ”मै मोदी-मोदी चिलाऊंगा कुर्ता फाड़ के।

देखें यूजर्स ने क्‍या कहा था:

जब राहुल गांधी ने की नरेंद्र मोदी की मिमिक्री; अमिताभ बच्चन स्टाइल में किया नोटबंदी का ऐलान, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 19, 2017 11:06 am