अमित शाह के काल में बीजेपी के इस नेता की अच्छी हुई तरक्की, 24 साल बाद मिला एमएलए टिकट  

पिछले 2 दशक से बीजेपी से जुड़े रहे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत शर्मा को पार्टी ने इनाम दिया है। पार्टी ने सोमवार को उन्हें उत्तररप्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए मथुरा की वृंदावन सीट से टिकट दिया है। आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े रहे शर्मा का पार्टी में कद तब बढ़ा जब अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। फिलहाल वह जनरल सेक्रेटरी होने के अलावा पार्टी प्रवक्ता का भी किरदार निभा रहे हैं। श्रीकांत ने शुरुआती पढ़ाई मथुरा से की और इसके बाद वह दिल्ली आ गए। यहां वह एबीपीवी से जुड़े। शर्मा ने लोगों से वादा किया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजेंडे गुड गवर्नेंस पर चलते हुए सबका विकास करेंगे।

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। यूपी चुनाव के लिए पहली लिस्ट में 149 उम्मीदवारों के नाम हैं, जबकि उत्तराखंड के 70 में से 64 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया था। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा के बेटे को टिकट दिया गया है। सोमवार को ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए यशपाल आर्य और उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया है। बाजपुर से यशपाल आर्य को टिकट मिला है, जबकि नैनीताल से संजीव आर्य को टिकट दिया गया है, ये दोनों बाप बेटे हैं। बीजेपी के मुताबिक 20 जनवरी तक उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिया जाएगा।

कब, कहां है चुनाव?

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे है। यूपी की 403 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 73 सीट पर 11 फरवरी को वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 67 सीट पर 15 फरवरी को, तीसरे चरण में 69 सीटों पर 19 फरवरी को, चौथे चरण में 53 सीटों पर 23 फरवरी को, पांचवे चरण में 52 सीटों पर 27 फरवरी को, छठे चरण में 49 सीटों पर 4 मार्च को और सातवें चरण की 40 सीटों पर 8 मार्च को मतदान होगा। उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव 4 और 8 मार्च को होंगे। गोवा और पंजाब में मतदान 4 फरवरी को है। नतीजे 11 मार्च को आएंगे।

अर्जुन रामपाल पहुंचे बीजेपी दफ्तर; जल्द हो सकते हैं पार्टी में शामिल



First Published on January 17, 2017 9:08 am