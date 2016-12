कत्ल के इल्जाम पर जेल में गुजारे 10 साल, कर्नाटक हाई कोर्ट ने ठहराया बेगुनाह, निचली अदालत ने दी थी उम्रकैद की सजा

कत्ल के इल्जाम के लिए 10 साल जेल में गुजारने वाले शख्स को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बेगुनाह ठहरा दिया और उसे तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा निचली अदालत में 40 वर्षीय टी सुरेश के खिलाफ दिखाए गए सबूतों को निराधार माना। जस्टिस एचजी रमेश और जस्टिस केएन फणींद्र की बेंच ने यह आदेश 16 दिसंबर को दिया था। यह मामला नागामंगला की रहने वाली फाइनल ईयर की छात्रा सुमल्था की मौत को लेकर था। पुलिस की जांच के मुताबिक सुमल्था खुद को मर्द के रूप में महसूस कर रही थी और इस कारण वह अॉपरेशन कराना चाह रही थी। उसके रिश्तेदार सुरेश ने उसका चेन्नै में इलाज कराने की वादा किया था। सुरेश ने इसके लिए उससे 1 लाख रुपये और सोने के आभूषण लाने को भी कहा था। इसके बाद सुरेश ने सुमल्था को कुछ दिन बेंगलुरु के एक घर में बंद कर दिया। चेन्नै ले जाने का वादा करके सुरेश ने कार में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

टाइम्स अॉफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 9 फरवरी 2012 को एक श्रीरंगपटना की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जिन परिस्थियों पर अभियोजन ने विश्वास किया वह ठोस नहीं थे। इस मामले में लड़की की मौत के कई दिनों बाद शिकायत दर्ज कराई गई। यह तब हुआ जब सुमल्था के पिता ने पुलिस की मदद से उसके दोस्तों से बात की। कोर्ट ने कहा कि हत्या का कारण भी बहुत कमजोर है। साथ ही सुरेश ने समल्था की अंतेष्टि में भी हिस्सा लिया था और इसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सोेने के आभूषण भी शायद इतने महंगे नहीं थे, क्योंकि अंत्येष्टि के समय भी किसी ने सुरेश से उनकी मांग नहीं की।

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ जो भी सबूत रखे उनसे सिर्फ मजबूत संदेह ही पैदा होता है। लेकिन वह कितना भी मजबूत हो सबूत की जगह नहीं ले सकता। इसके बाद कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सुरेश के ऊपर लगे सभी आरोपों को हटा लिया।

देखें विडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 24, 2016 11:52 am