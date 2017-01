AAP ने छुपाया 57 प्रतिशत चंदे का सोर्स, कांग्रेस का 83 प्रतिशत चंदा अज्ञात स्रोत से

राजनीतिक पार्टियों को किस तरह के डोनर से कितना चंदा मिलता है इसकी एक रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि पिछले 11 सालों में यानी 2004-05 से 2014-15 के बीच लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिला उसमें से 6,800 करोड़ रुपए (1 बिलियन डॉलर) अज्ञात स्त्रोतों से था। यह आंकड़े एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) द्वारा दिए गए हैं। वह एक एनजीओ है। इस वक्त में इन सभी पार्टियों को कुल 11 हजार करोड़ रुपए मिले। इसमें से 6,800 करोड़ रुपए अज्ञात स्त्रोतों से आए। किस पार्टी का क्या हाल है, देखिए –

कांग्रेस: इस वक्त के बीच कांग्रेस सबसे ज्यादा सत्ता में रही। इस वक्त में उसे कुल 4,000 करोड़ रुपए मिले। जिसमें से 83 प्रतिशत रुपए अज्ञात स्त्रोतों से आए। इन पैसों की जानकारी ना तो चुनाव आयोग को दी गई और ना ही इनकम टैक्स विभाग को।

बीजेपी: मई 2014 में सत्ता में आई बीजेपी ने भी कांग्रेस की तरह ही काम किया। उसे अबतक कुल 3,273 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें से 65 प्रतिशत पैसा अज्ञात स्त्रोतों से आया।

आम आदमी पार्टी: आप का निर्माण करते हुए उसके शीर्ष नेताओं ने वादा किया था कि पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने की दिशा में काम करगी और पूरी तरह से पारदर्शी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले तीन सालों (2013-2015) में उसे 110 करोड़ रुपए मिले। उसमें से 57 प्रतिशत पैसा अज्ञात स्त्रोतों से आया। इसके अलावा सीपीएम को कुल 893 करोड़ रुपए मिले जिसमें से 53 प्रतिशत अज्ञात स्त्रोतों से थे। उसे यह पैसा उसे पिछले 11 सालों में मिला।

बहुजन समाज पार्टी: बसपा को 764 करोड़ रुपए का चंदा मिला। लेकिन उसने किसी एक भी शख्स के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी नहीं दी।

दरअसल, अभी के नियमों के हिसाब से किसी भी पार्टी को बस उन स्त्रोतों का खुलासा करना होता है जिनसे उन्हें 20 हजार रुपए से ज्यादा मिलते हैं। चुनाव आयोग ने इसमें परिवर्तन लाने की बात भी की थी लेकिन अबतक कुछ नहीं हुआ।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 25, 2017 7:49 am