सीआईडी ऑफिस, राजनाथ सिंह का घर और ऐसे ही कई अजीब पतों पर चल रही थीं “कागजी पार्टियां”, चुनाव आयोग ने कसी नकेल

चुनाव आयोग ने देशभर के लगभग 255 राजनैतिक दलों को ‘डीलिस्ट’ कर दिया है। जिन पार्टियों को डीलिस्ट किया गया है उनके ऑफिस के पते बड़े हैरान कर देने वाले हैं। किसी पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सरकारी आवास का पता लिखा है तो किसी पर जम्मू कश्मीर के सीआईडी ऑफिस का पता लिखा है। जिन पार्टियों को डीलिस्ट किया उन्‍होंने 2005 से कोई चुनाव नहीं लड़ा औरि सिर्फ कागज पर ही मौजूद हैं। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में सामने आया कि ‘ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव जनता दल’ नाम की पार्टी का पता 17,अकबर रोड, नई दिल्ली, 110001 लिखा हुआ है। जो फिलहाल राजनाथ सिंह का सरकारी आवास है। दूसरी पार्टी है ‘ऑल इंडिया होमलेस पीपल कांग्रेस’ जो कि वेस्ट बंगाल साउथ 24 परगना पर रजिस्टर है। लेकिन वह पता भी किसी और का है। ‘पवित्र हिंदुस्तान काजगाम’ नाम की एक पार्टी का पता 11, हरीश चंद्र माथुर लेन, नई दिल्ली,110001 पर रजिस्टर है। लेकिन वह जम्मू कश्मीर की CID का ऑफिस है।

चुनाव आयोग ने जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें सबसे ज्यादा पार्टी दिल्ली (52) की थीं जिन्हें बाहर किया गया। उसके बाद उत्तरप्रदेश (41) दूसरे नंबर पर था। वहीं तीसरे पर था तमिलनाडु (39) और चौथे पर महाराष्ट्र (24)। दिल्ली के द्वारका के एक पते पर ‘राष्ट्रीय मानव कल्याण संघ’ नाम की पार्टी रजिस्टर है। लेकिन वहां पर दिल्ली डेवेल्पमेंट अथॉरिटी में काम करने वाला एक शख्स रहता है। उसके मुताबिक वह वहां पिछले दस सालों से रह रहा है। शुरुआत में एक डाकिया वहां पार्टी से जुड़ी कुछ बुकलेट और कागजात डिलीवर करके जाने लगा था। लेकिन फिर बाद में डाकिया को उस शख्स ने समझाया कि वह उसका घर है किसी पार्टी का ऑफिस नहीं। उसके बाद से डाकिया वहां नहीं गया।

अब चुनाव आयोग को भरोसा है कि केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) सभी 255 पार्टियों की जांच करेगा और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर CBDT को पार्टियों की सूचना दे दी है।

First Published on December 23, 2016 7:33 am