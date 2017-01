जानिए क्यों पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार डीटेल्स EPFO को देना है जरूरी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी (ईपीएफओ) ने अपने सभी सदस्यों और पेंशनधारकों को आधार कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। ईपीएफओ के जो सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना के जरिए पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए आधार पहचान पत्र जमा कराना होगा। श्रम मंत्रालय ने नई नोटिफिकेशन में कहा है 31 जनवरी 2017 तक सभी कर्मचारियों-पेंशनधारकों को अपने आधार नंबर रजिस्टर कराने होंगे। वहीं जानते हैं आधार के ईपीएफओ से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी

पेंशन योजना में केंद्र सरकार 1.16% का योगदान देती है। वहीं कर्मचारी इसमें अपनी सेलरी का 8.33% योगदान देत है। आधार लिंक नहीं कराने पर यह राशि आपके खाते में जमा नहीं होगी। राशि आपको आधार कार्ड लिंक कराने के बाद ही मिलेगी। केंद्र पेंशन स्कीम में हर साल 850 करोड़ रुपये का योगदान देता है। पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपये हर महीने पेंशनधारक को मिलते हैं जो 10 साल की समय सीमा के बाद ही क्लेम कर सकते हैं।

वहीं जिन्होंने आधार एनरोलमेंट के लिए अर्जी दी है उन्हें पेंशन सब्सिडी तभी मिल सकेगी जब नियुक्तिकर्ता द्वारा पहचान पत्र और आधार एनरोलमेंट की रसीद ईपीएफओ को जमा कराई जाएगी। इसके अलावा ईपीएफओ को वोटर आडी, पासपोर्ट और पैन डीटेल्स भी जमा करानी होगी। गौरतलब है कि ईपीएफओ ने सभी पेंशनधारकों को आधार डीटेल्स 31 दिसंबर 2016 तक देने की बात कही थी जो अब बढ़ाकर 31 जनवरी तक की गई है।

First Published on January 23, 2017 11:49 am