रमेश हीरालाल ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय हिंदू संगठन (आरएचएस) रखा था, जिसकी शुरुआत उन्होंने साल 2003 में की थी। अगर पार्टी को आरएचएस ही कहें जो कुछ कुछ आरएसएस से भी मिलता है। यही हीरालाल चाहते भी थे। अविभाजित मध्यप्रदेश में एक समय शिवसेना के राज्य अध्यक्ष रह चुके हीरालाल अब तक शिवसेना से नाराज हैं। वह कहते हैं कि पार्टी ने मुझे कोई फंड नहीं दिया और मुझे अपनी ही जेब से इतने बड़े राज्य में पार्टी चलानी पड़ी।

दिलचस्प बात यह है कि 70 वर्षीय हीरालाल ने आज तक न तो शिवसेना और न ही अपनी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा। उनकी अपनी पार्टी में भी उनके अलावा कोई और नहीं था। हीरालाल बताते हैं कि मेरी पार्टी का साल 2006 में अंत हो गया क्योंकि मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। मैं थक चुका था और हार्ट सर्जरी के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। वह बताते हैं कि उन्होंने करीब 10 साल ‘शांति’ की तलाश में ओमकारेश्वर में बिताए।

हीरालाल ने दावा किया कि जब वह शिवसेना में थे तो उन्होंने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने 1993 के विधानसभा चुनावों में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जिन्होंने बीजेपी के वोटों को काटने का काम किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने मेरे लिए कोई वोट नहीं किया इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। हीरालाल बालासाहेब ठाकरे को याद करते हुए कहते हैं कि मैं उन्हीं के रास्ते पर चल रहा था। उन्होंने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा था और बालासाहेब ने ही मुझे चुनाव न लड़ने को कहा था।

वह कहते हैं कि शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर जाना नहीं चाहती थी। अगर वह एेसा करती तो कुछ सीटें जीत सकती थी।

एक समय मध्यप्रदेश की यूनिट चलाने वाले हीरालाल के मुताबिक मैंने कभी फंड की मांग नहीं की और न ही कभी किसी ने मुझे फंड देना जरूरी समझा। गुरु गोबिंद सिंह से प्रेरित वेशभूषा पहनने वाले हीरालाल कहते हैं कि मैं सिख नहीं हूं, लेकिन मैं गुरु गोबिंद सिंह का प्रशंसक हूं। उनकी पार्टी का निशान सूरज और दो तलवारें थीं, जो अब सिर्फ उनके इंदौर के घर के दरवाजे पर ही दिखाई देता है।

वह कहते हैं कि मैंने अपनी पार्टी का निशान इसलिए हटा लिया क्योंकि बैंकों ने मुझे लोन देने से मना कर दिया था, वह मुझे दूसरे राजनेता ही समझने लगे थे। दूसरे नेताओं को भ्रष्टाचारी बताने वाले हीरालाल खुद को साफ बताते हैं। वह फिलहाल हाईवे पर एक होटल चलाते हैं। वह कहते हैं कि मैं इसी तरह अपनी रोजी-रोटी चलाता हूं। दूसरे राजनेताओं की तरह गरीब का निवाला नहीं छीनता। वह बीते दशकों में कोयला भी बेच चुके हैं। उनके पिता एक मजदूर थे।

First Published on December 23, 2016 8:37 am