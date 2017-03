06 मार्च, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे राहुल-अखिलेश, अटारी बॉर्डर पर लहराया सबसे ऊंचा तिरंगा, आज रिटायर हो जाएगा INS विराट

बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे राहुल-अखिलेश

यूपी में होने वाले आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार के आखिरी दिन वाराणसी में होने वाली राहुल-गांधी और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा दोनों नेताओं के बिजी शेड्यूल के चलते किया गया। बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आज 3-4 कार्यक्रम में जाना है, वहीं सीएम अखिलेश यादव पूर्वांचल में 7 रैलियां करनी है। इस कार्यक्रम को टालने पर भाजपा ने निशाना साधा है और कहा कि सपा-कांग्रेस गठबंधन रविवार को वाराणसी में हुए पीएम मोदी के भव्य रोडशो से डर गए हैं। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

अटारी बॉर्डर पर लहराया सबसे ऊंचा तिरंगा

भारत ने भारत-पाक अटारी सीमा पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया है। 360 फुट ऊंचे इस फ्लैगमास्ट का उद्घाटन रविवार को किया गया। तिरंगा की लंबाई 120 फुट और चौड़ाई 80 फुट है। झंडे के पोल का वजन 55 टन है और इसके निर्माण पर 3.50 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह तिरंगा इतना ऊंचा है कि इसे पाकिस्तान के लाहौर से भी देखा जा सकता है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों को डर है कि भारत झंडे के पोल पर कैमरा लगाकर पाकिस्तान की जासूसी कर सकता है। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2nd टेस्‍ट

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट बेंगलुरु में खेला जा रहा है। मैच का तीसरा दिन है और करीब 87 रन की बढ़त लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 276 रन पर ऑलआउट हो चुकी है। पुणे में पहला टेस्ट मैच 333 रन से गंवाने वाली भारतीय टीम पहली पारी में 189 रन पर आउट हो गयी थी। पहला मैच हार जाने के बाद अगर भारतीय टीम यह मैच भी हार जाती है तो भारत को सीरीज गंवानी पड़ेगी। (लाइव स्कोर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

आज रिटायर हो जाएगा INS विराट

भारतीय नौसेना का विमानवाहक युद्धपोत, ‘आईएनएस विराट’ आज रिटायर हो रहा है। उन्नत किस्म का आईएनएस विराट दूसरा विमानवाहक युद्धपोत है, जिसने भारतीय नौसेना में 30 वर्ष तक सेवा दी है। सबसे अधिक समय तक सेवा देने के लिए INS विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शुमार है। आईएनएस विराट को सेवा से हटाए जाने के बाद हमारे पास दो विमान वाहक पोत कम हो जाएंगे क्योंकि आईएनएस विक्रांत को पहले ही सेवा से हटाया जा चुका है। INS विक्रांत को करीब 18 साल पहले रिटायर किया गया था।

First Published on March 6, 2017 10:56 am