31 जनवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: आज से शुरू हो रहा बजट सत्र, यूएस अटॉर्नी जनरल को ट्रंप ने किया बर्खास्त, हाफिज सईद लाहौर में नजरबंद

आज से शुरू हो रहा बजट सत्र

सोमवार से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों सदनों (लोकसभा-राज्यसभा) को संबोधित करेंगे, जिसके बाद सत्र की शुरुआत होगी। 1924 से आम बजट फरवरी की आखिरी तारीख को पेश होता आ रहा है। इस बार ऐसा पहली बार होगा जब बजट फरवरी की पहली तारीख को पेश होगा। (यहां पढ़िए बजट सत्र का लाइव अपडेट)

वीजा बैन का विरोध करने वाली कार्यकारी अटॉर्नी जनरल को ट्रंप ने किया बर्खास्त

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी अटॉर्नी जनरल सैली येट्स को बर्खास्त करने का फरमान सुनाया है। सैली ने एक दिन पहले ही 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को वीजा नहीं देने के ट्रम्प के फैसले का विरोध किया था। उन्हें बर्खास्त करने का आदेश जारी करते हुए वाइट हाउस ने कहा, ‘कार्यकारी अटॉर्नी जनरल सैली याट्स ने न्याय विभाग को धोखा दिया है। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर दिए गए एक कानूनी आदेश को लागू करने से इनकार किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने याट्स को उनके पद के हटा दिया है।’ सैली की नियुक्ति ओबामा प्रशासन के समय हुई थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

हाफिज सईद लाहौर में नजरबंद

मुंबई आंतकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान के लाहौर में नजरबंद किया गया है। हाफिज को चार अन्य लोगों के साथ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत नजरबंद गया। पंजाब के गृह मंत्रालय ने तीन दिन पहले सईद और चार अन्य- अब्दुल्ला उबैद, जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद और काजी कासिफ नियाज- के नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1267 प्रस्तावों के तहत निगरानी सूची में डाल दिए थे तथा इनको एहतियातन हिरासत में लने का आदेश दिया था। पंजाब सरकार ने यह कदम उस वक्त उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन की ओर से आतंकवाद को लेकर कदम उठाने का दबाव बढ़ा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

जहरीली गैस से नौ की मौत

महाराष्ट्र के लातूर में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हो जाने से नौ मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर एक टैंक में सफाई करने के लिए उतरे थे। टैंक में गैस रिसने से मजदूर बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट खत्म

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फरवरी से एटीएम से एक दिन में अधिकतम 10 हजार रुपए तक का कैश निकलने की लिमिट को हटा दिया है। हालांकि बचत बैंक खातों से निकासी पर 24000 रुपए की साप्ताहिक सीमा जारी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को एटीएम व चालू खातों से दैनिक नकदी निकासी पर सीमा को खत्म करने का ऐलान किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

First Published on January 31, 2017 10:20 am