30 January, 10 am News Update: कनाडा में मस्जिद में फायरिंग से 5 की मौत, इंफोसिस में महिला कर्मचारी का कत्ल, जनधन खातों से निकाले गए 5000 करोड़

कनाडा में मस्जिद में फायरिंग, 5 लोगों की मौत

कनाडा में नमाज के वक्त एक मस्जिद में की गई अंधाधुंध फायरिंग में पांच लोगों की मौत हो गई। फायरिंग कनाडा के क्यूबेक सिटी में की गई। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमले के वक्त मस्जिद में 40 लोग मौजूद थे। क्यूबेक पुलिस के एक प्रवक्ता के मुताबिक यह गोलीबारी कल देर रात हुई।

इंफोसिस में महिला कर्मचारी का कत्ल

पुणे स्थित इंफोसिस कैंपस में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजिनयर का कत्ल कर दिया गया। 25 साल की के. रासिला राजू की हत्या कथित तौर पर कंप्यूटर के तार से गला घोंटकर की गई। महिला कर्मचारी केरल की रहने वाली थी, जिनके परिजनों की हत्या की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने इस मामले में हत्या के शक में मुबंई से सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया है। घटना रविवार शाम में पांच बजे के आसपास हुई, जिस समय महिला कर्मचारी ऑफिस में काम कर रही थी, जबकी उसके साथी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

जनधन खातों से निकाले गए 5000 करोड़

वित्त मंत्रालय ने जनधन खातों से निकाली गई रकम को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, नोटबंदी के एक महीने बाद से जनधन खातों से 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाली गई है। 7 दिसंबर को इन खातों में 74,610 करोड़ रुपए के रिकार्ड रकम जमा थी, जो कि 11 जनवरी को घटकर 69,027.17 करोड़ रुपए पर आ गई। इस तरह 7 दिसंबर से 11 जनवरी की अवधि में जनधन खातों से 5,582.83 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

मुलायम के मरने का वक्त आ गया: बीजेपी नेता

भाजपा नेता संजीव बालियान ने पूर्व समाजवादी मुखिया मुलायम सिंह यादव पर विवादित बयान दिया है। मथुरा में बीजेपी उम्मीदवार और कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि मुलायम सिंह के मरने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, ‘हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में यूपी ने बुरा वक्त देखा। मुलायम ने हमेशा सांप्रदायिकता की राजनीति की है अब मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब तो मरने का समय आ गया है।” (यहां पढ़ें पूरी खबर)

जीता तो लग जाएगा कैराना, देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू: सुरेश राणा

एक और बीजेपी नेता का विवादित बयान सामने आया है। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष और विधायक पद के उम्मीदवार सुरेश राणा ने कहा है कि अगर वह चुनावों में जीतते हैं तो कैराना, देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। ऐसा उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई है। सुरेश राणा उस सभा में कहते हैं, ‘यदि मैदान मार लिया तो कैराना, देवबंद, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा मित्रों, कि सुरेश राणा फिर के जीत आ गया, इसलिए कह रहा हूं कि मार्च 11 का दिन होगा, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए शामिली से थाना भवन तक जुलूस निकलेगा।’ (यहां पढ़ें पूरी खबर)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 30, 2017 10:21 am