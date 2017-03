3 मार्च, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: केरल में RSS दफ्तर पर हमला, कैंपस हिंसा पर बोले प्रणब मुखर्जी, जेएनयू में फिर लगे विवादित पोस्टर

केरल में RSS दफ्तर पर हमला

केरल के कोझीकोड में स्थित आरएसएस दफ्कर पर बम फेंका गया है, जिसमें 3 आरएसएस कार्यकर्ता घायल हो गए। धमाका गुरुवार देर रात हुआ और इसमें घायल हुए कार्यकर्ताओं को कोझीकोड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा गुरुवार रात ही वाम दल सीपीएम के कार्यलय को भी आग लगाई गई। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को मप्र के एक RSS नेता ने केरल में लगातार हो रही कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप केरल के सीएम पिनराई विजयन पर लगाते हुए कहा था कि जो भी विजयन का सिर काटकर लाएगा वो अपना 1 करोड़ का घर उसके नाम कर देंगे। (क्लिक कर विस्तार से पढ़ें)

कैंपस हिंसा पर बोले प्रणब मुखर्जी

कोच्ची में राष्ट्रपति प्रणब ने यूनिवर्सिटी में होने वाली हिंसा पर बोलते हुए कहा कि कैंपस में तार्किक बहस होनी चाहिए और देश में असहिष्णु लोगों के लिए कोई जगह नहीं। राष्ट्रपति गुरुवार को कोच्चि में छठे के. एस. राजामोनी मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। मुखर्जी ने कहा कि अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिया गया सबसे महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। (क्लिक कर विस्तार से पढ़ें)

जेएनयू में फिर लगे विवादित पोस्टर

जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर ‘कश्मीर की आजादी’ के पोस्टर सामने आए है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने गुरुवार को इन्हें हटाने का आदेश जारी किया है। ये पोस्टर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (डीएसयू) द्वारा लगाए गए थे, जो तीन-चार दिन तक लगे रहे। कुछ छात्रों ने दीवार पर लगे इन पोस्टरों को देखा और प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया, जिसके बाद उन्हें हटाने का फैसला लिया गया। पोस्टर में लिखा था ‘कश्मीर के लिए आजादी…मुक्त फलस्तीन…आत्मनिर्णय का अधिकार जिंदाबाद – डीएसयू” (क्लिक कर विस्तार से पढ़ें)

अमेरिका में गिरफ्तार हुआ कश्मीरी एथलीट

अमेरिका में वर्ल्ड स्नोशू चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गए भारतीय एथलीट तनवीर हुसैन को एक 12 साल की लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एथलीट का काफी जद्दोजगद के बाद अमेरिका का वीजा दिलाया गया था और चैंपियनशिप खत्म होने के बाद गुरुवार को उन्हें भारत लौटना था। 24 साल के तनवीर कश्मीर के रहने वाले हैं और भारतीय स्नोशू रेसर हैं। उन्हें बुधवार को न्यूयॉर्क राज्य के सारानैक लेक विलेज से गिरफ्तार किया गया। (क्लिक कर विस्तार से पढ़ें)

First Published on March 3, 2017 10:53 am