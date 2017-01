28 जनवरी, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: संजय लीला भंसाली से मारपीट, ऑडी की टक्कर से 4 की मौत, यूएस में 7 मुस्लिम देशों की एंट्री बैन

पद्मावती के सेट पर संजय लीला भंसाली को मारे थप्पड़

राजस्थान के जयपुर में फिल्म पद्मावती के सेट पर डॉयरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ शुक्रवार को मारपीट हुई। हमला ‘करणी सेना’ नाम के संगठन के लोगों ने किया। इन लोगों का आरोप है कि फिल्‍म में रानी पद्मावती के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है। फिल्‍म में तथ्‍यों के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है कि वीडियो में प्रदर्शनकारी सेट पर गुस्से में दौड़ते, कैमरों और अन्य शूटिंग उपकरणों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर और देखें वीडियो)

ऑडी की टक्कर से 4 की मौत

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऑडी कार ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला समेत चार लोगों की मौत हो गई। सभी मरने वाले ऑटो में सवार थे, जबकि ऑडी में सफर कर रहे आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए। एक्सिडेंट शुक्रवार रात 12 बजे हुआ। ऑडी कार सफदरजंग हॉस्पिटल के एक डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर है। मृतकों के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है जिसके बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

यूएस में 7 मुस्लिम देशों की एंट्री बैन

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर पर साइन किए हैं जिसके मुताबिक शरणार्थियों के आने की संख्या तय की जाएगी, साथ ही 7 मुस्लिम देशों के लोगों को फिलहाल वीजा नहीं मिलेगा। इन देशों की लिस्ट में इराक, ईरान, सीरिया, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन जैसे देश शामिल हैं। हस्ताक्षर करने के बाद ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं चरमपंथी इस्लामी आतंकियों को अमेरिका से बाहर रखने के लिए सघन जांच के नए नियम स्थापित कर रहा हूं। हम उन्हें यहां देखना नहीं चाहते।’ ट्रंप ने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम उन खतरों को अपने देश में न आने दें, जिनसे हमारे सैनिक विदेशों में लड़ रहे हैं।’ (यहां पढ़ें पूरी खबर)

यूपी में बागी हुए बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की हिन्दू युवा वाहिनी ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। युवा वाहिनी ने शुक्रवार को कुशीनगर और महाराजगंज जिले के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वाहिनी का आरोप है कि भाजपा ने उनके संस्थापक आदित्यनाथ के अनदेखी की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आदित्यनाथ को सीएम उम्मीदवार देखना चाहते थे लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। युवा वाहिनी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की 64 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

First Published on January 28, 2017 10:57 am