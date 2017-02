28 फरवरी, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: आंदोलन से अलग हुईं गुरमेहर कौर, बीबीसी पर बैन, बैंकों में आज हड़ताल

आंदोलन से अलग हुईं गुरमेहर कौर

रामजस कॉलेज हिंसा मामले में एबीवीपी के विरोध में टिप्पणी करने के बाद विवादों में आई डीयू की छात्रा गुरमेहर कौर के समर्थन में मंगलवार को डीयू के प्रोफेसर और छात्र प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं। हालांकि छात्र अभियान से गुरमेहर कौर ने अलग होने का फैसला कर लिया है। गुरमेहर ने ट्विटर पर लिखा कि वो अभियान से अलग हो रही हैं और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। 20 साल की उम्र में ही वह बहुत कुछ सह चुकी हैं। हालांकि उन्होंने अन्य छात्रों से इस प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लेने की अपील की। (पढ़ें पूरी खबर)

गुरमेहर को रॉबर्ट वॉड्रा का समर्थन

उधर गुरमेहर कौर को रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन मिला है, जिसमें वाड्रा ने फेसबुक पर कहा है कि फासीवादी ताकतों से लड़ने के लिए देश को गुरमेहर पर गर्व है। रॉबर्ट वाड्रा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर गुरमेहर के सपोर्ट में लिखा कि वह इस मामले को लेकर गुरमेहर और सभी उन लोगों के साथ है जो लोगों के अधिकारों और बोलने की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। (पढ़ें पूरी खबर)

बीबीसी पर बैन

बीबीसी और उसके एक पत्रकार जस्टिन रॉलेट पर भारत के सभी टाइगर रिजर्व में घुसने पर पांच साल का बैन लगाया गया है। यह फैसला राष्‍ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने लिया। इसके पीछे की वजह बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें दावा किया गया है कि असम के काजिरंगा नेशनल पार्क में गार्ड को आदेश दिए गए हैं कि वह गैंडों को शिकारियों से बचाने के लिए शिकारियों पर गोली चला सकते हैं। हालांकि सरकार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। टाइम्‍स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बैन बीबीसी के पूरे नेटवर्क पर लगाया गया है। (पढ़ें पूरी खबर)

बैंकों में आज हड़ताल

देश के अधिकतर बैंक मंगलवार 28 फरवरी को बंद रहेंगे क्योंकि इसके कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नोटबंदी के दौरान किए गए अतिरिक्त काम का मुआवजा समेत विभिन्न मांगों के चलते बैंक कर्मचारियों ने 28 फरवरी को हड़ताल का आह्वान किया है। हालांकि ICICI, HDFC, AXIS और कोटक महिंद्रा जैसे कुछ बैंक खुले रहे सकते हैं। हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने किया था और हड़ताल में निजी बैंक शामिल नहीं हैं। बता दें कि सोमवार को तीन दन की छुट्टी के बाद बैंक खुले थे।

DU बचाओ कैंपेन से अलग हुई गुरमेहर कौर; कहा- "मुझे अकेला छोड़ दो"

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 28, 2017 10:43 am