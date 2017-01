27 जनवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: टूटा शिवसेना-बीजेपी गठबंधन, मेघालय के राज्यपाल का इस्तीफा, जोधपुर कोर्ट में सलमान की पेशी

बीएमसी में अकेले लड़ेगी शिवसेना: उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के आगामी बृहन्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों में शिवसेना ने अकेले उतरने का फैसला किया है। बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीते कई दिनों से बीजेपी और शिवसेना में बातचीत चल रही थी। लेकिन उनके बीच इसे लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि नगर निगम चुनावों में उनकी पार्टी अकेले उतरेगी। हालांकि लेकिन इस बारे में कुछ नहीं बताया कि राजग सरकार में उनका दल गठबंधन सहयोगी बना रहेगा या नहीं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

मेघालय के राज्यपाल का इस्तीफा

राजभवन को ‘लेडीज क्लब’ बनाने के आरोपों के बाद मेघालय के राज्यपाल वी षण्मुगनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। शिलांग राजभवन के 80 कर्मचारियों ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुखर्जी को पत्र लिखकर राज्यपाल पर आरोप लगाए थे और उन्हें हटाने की मांग की थी। खत में आरोप लगाया गया था कि राज्यपाल की गतिविधियों की वजह से राजभवन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। साथ ही यह भी बताया गया था कि इससे राजभवन के कर्मचारियों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। हालांकि राज्यपाल ने सभी आरोपों को नकार दिया था लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

काला हिरण केस: सलमान खान और अन्य कलाकारों की पेशी

1998 में हुए काले हिरण का शिकार मामले में आज सलमान खान समेत सैफ अली खान, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे और तबु को पेश होना है। कोर्ट में यह कलाकार अपना बयान दर्ज कराएंगे। हिरण शिकार का मामला तब का है जब ये लोग सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए राजस्थान आए थे। सलमान खान पर आरोप है कि वो साथी एक्टर्स को लेकर शिकार पर निकले और कनकानी गांव में दो हिरणों को मारा गिराया। हालांकि सुनवार 25 जनवरी को होनी थी लेकिन सुरक्षा कारणों से सुनवाई टाल दी थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

26 जनवरी की बारिश से टूटा 100 साल का रिकॉर्ड

राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में 26 जनवरी को हुई बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों की बात करें तो 26 जनवरी की शाम तक दिल्ली में 23 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जो पिछले 100 सालों में जनवरी के महीने में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। इससे पहले 18 जनवरी 2013 को 21 मिमी बारिश इस महीने में रिकॉर्ड की गई थी। राजधानी में गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश ने दिल्ली वालों को ठंड की अहसास कराया। राजपथ पर हुई गणतंत्र दिवस की परेड पर तो हालांकि इसका कोई असर नहीं पड़ा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

First Published on January 27, 2017 10:25 am