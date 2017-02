27 फरवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: यूपी में पांचवें चरण के मतदान, ऑस्कर पाने से चूके देव पटेल, लौट आया नोकिया 3310

यूपी में पांचवें चरण के मतदान:

उत्तर प्रदेश में सोमवार को पांचवे चरण के मतदान हो रहे हैं। इसमें 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। एक सीट पर सपा प्रत्याशी का निधन हो जाने के कारण वोटिंग नौ मार्च को की जाएगी। पांचवें चरण में जिन जिलों में वोटिंग हो रही हैं वो- बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, आंबेडकरनगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, अमेठी और सुल्तानपुर हैं। इस चरण में 40 महिलाओं समेत कुल 607 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। (यहां पढ़ें लाइव अपडेट)

ऑस्कर पाने से चूके देव पटेल:

89वी एकेडमी अवॉर्ड यानी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्मी अवॉर्ड ऑस्कर 2017 कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए जा रहे हैं। बेस्ट सिनेमैटोग्राफी के लिए फिल्म ला ला लैंड और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए फिल्म द जंगल बुक को ऑस्कर दिया गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश कलाकार देव पटेल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था, हालांकि वह अवॉर्ड से चूक गए। (पढ़ें किसे मिला क्या अवॉर्ड)

लौट आया नोकिया 3310:

अपनी मजबूत बिल्ट क्वालिटी और टिकाउ बॉडी के लिए मशहूर नोकिया 3310 को कंपनी ने 17 साल बाद फिर से लॉन्च कर दिया है। नोकिया ब्रांडिग का अधिकार रखने वाली फिनलैंड की कंपनी HMD Global ने बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में रविवार को नोकिया के 3 एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ नोकिया 3310 को रिलॉन्च किया। बाजार में वापसी कर रहे नोकिया 3310 में स्नेक गेम को वैसे ही रखा गया है। कंपनी के मुताबिक, यह एक बार चार्ज होकर 22 घंटे का टॉक टाइम और स्टैंडबाय मोड में महीने भर तक चलेगा। (पढ़ें पूरे फीचर्स)

सरकारी बैंक 28 फरवरी को हड़ताल पर:

सोमवार को तीन दिन की छुट्टी के बाद सरकारी बैंक खुले हैं। अगर आपका कोई भी जरूरी काम अटका है तो उसे आज ही निपटा लें, क्योंकि मंगलवार 28 फरवरी को सरकारी बैंक हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की अगुआई में बैंक कर्मियों की यूनियनों ने अलग-अलग मांगों के चलते हड़ताल का आह्वान किया है। जानकारी के मुताबिक, यह हड़ताल सरकार के जनविरोधी बैंक सुधारों के खिलाफ और विमुद्रीकरण के बाद कर्मचारियों की तरफ से किए गए अतिरिक्त कार्य के मुआवजे की मांग को लेकर बुलाई गई है।

First Published on February 27, 2017 10:15 am