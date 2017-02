22 फरवरी, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: ओडिशा पंचायत चुनाव, अमित शाह बोले- गुंडों को उल्टा करेगी बीजेपी, बिहार कांग्रेस उपाध्यक्ष का इस्तीफा

ओडिशा पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बीजेडी को दी कड़ी टक्कर

ओडिशा में हुए जिला परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2012 के मुकाबले मजबूत हुई है। पार्टी ने आखिरी चरण में आठ जिला परिषदों में बहुमत हासिल किया। हालांकि कुल 30 में से 16 जिला परिषद पर बीजू जनता दल (बीजेडी) को कब्जा रहा। इसके अलावा कांग्रेस को सिर्फ एक सीट हासिल हुई। बता दें कि 2012 में 851 जिला परिषद में से 651 में बीजेडी आगे रही थी और भाजपा को 36 सीट मिली थीं। वहीं इस साल बीजेडी 450 पर सिमट गई और भाजपा ने 300 सीटों पर जीत दर्ज की। (पढ़ें पूरी खबर)

गुंडों को उल्टा करेगी बीजेपी: अमित शाह

उत्तर प्रदेश में रैली करते हुए मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बसपा और सपा प्रदेश में गुंडागर्दी को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो गुंडों को उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा, “समाजवादी पार्टी लेपटॉप बांटने का काम भी धर्म और जाति के आधार पर करती है। वो आपका धर्म पूछेंगे, आपका धर्म उनको पसंद नहीं आएगा तो लैपटॉप नहीं देंगे।” (पढ़ें पूरी खबर)

बिहार कांग्रेस उपाध्यक्ष का इस्तीफा

यौन शोषण और सेक्स रैकेट चलाने के आरोपों का सामना कर रहे बिहार कांग्रेस उपाध्यक्ष ब्रिजेश पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार में एक पूर्व मंत्री की बेटी ने ब्रिजेश पांडे पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और कहा था कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेगी। ब्रिजेश के अलावा चार और लोगों पर POCSO Act, SC/ST Act (लड़की दलित थी) का केस दर्ज हुआ है। (पढ़ें पूरी खबर)

शोभा डे को उल्टा पड़ा मुंबई पुलिस से मजाक

मशहूर लेखिका शोभा डे को मुंबई पुलिस से किया गया मजाक तब उल्टा पड़ गया जब मुंबई पुलिस ने ही शोभा डे का मजाक बना दिया। दरअसल शोभा ने ट्विटर पर पुलिस की वर्दी पहने बैठे एक मोटे शख्स की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि “मुंबई में आज हैवी पुलिस बंदोबस्त है।” इस पर मुंबई पुलिस ने भी ट्विटर पर इस मजाक का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, “मिस शोभा डे! हम लोगों को भी मजाक पसंद है लेकिन इस बार यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यूनिफॉर्म या फिर यह पुलिसवाला हमारा नहीं है। हम आप जैसे जिम्मेदार नागरिक से इससे बेहतर की उम्मीद रखते हैं।”(पढ़ें पूरी खबर)

अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

इलाहाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का संयुक्त रोड शो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 22, 2017 10:42 am