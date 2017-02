बीएमसी और पीएमसी चुनाव 2017

महाराष्‍ट्र में आज नगर निकायों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके तहत देश की सबसे अमीर निकाय मुंबई महानगरपालिका(बीएमसी) के लिए भी वोटिंग हो रही है। मुंबई में भाजपा और शिवसेना पहली बार आमने-सामने हैं। दोनों पार्टियां यहां पर गठबंधन के रूप में 20 साल से सत्‍ता में हैं। वहीं कांग्रेस और एनसीपी भी मुकाबले में हैं। मुंबई के अलावा पुणे, नागपुर, ठाणे, अमरावती, उल्‍हासनगर में भी मतदान हो रहा है। बीएमसी में 227 सीटें हैं और इन पर कुल 2,275 उम्‍मीदवार मैदान में हैं। चुनाव के नतीजे 23 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने माना-हमारे लिए खतरा है हाफिद सईद

पाकिस्तान सरकार ने माना है कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद उनके देश के लिए एक खतरा है। सईद को आतंकी की श्रेणी में डालकर उसे नजरबंद किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हवाले से बताया कि सईद समाज के लिए एक गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं और उन्हें राष्ट्रहित के मद्देनजर गिरफ्तार किया गया है। सईद को आतंक विरोधी कानूनों के तहत नजरबंद करने के पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले का भारत ने भी स्वागत किया था। बता दें कि हालिया हफ्तों में सईद को लेकर पाकिस्तान ने कई कदम उठाए हैं। 18 फरवरी को पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने हाफिज सईद को आतंकवाद निरोधक कानून के दायरे में डाला था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

सीबीआई के पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच

सीबीआई के पूर्व डायरेक्‍टर एपी सिंह जांच के घेरे में हैं। उन पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि मीट कारोबारी मोईन कुरैशी भ्रष्टाचार के मामले में सहयोग, इंटेलिजेंस रिपोर्ट को प्रभावित करने जैसे कामों के लिए पैसे लेता था। एपी सिंह उसकी मदद करते थे। प्रवर्तन निदेशालय ने एपी सिंह व कुरैशी के साथ ही उनके कर्मचारी आदित्य शर्मा, ट्राईमैक्स कंपनी समूह के मालिक प्रदीप कोनेरू और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक महीने के अंदर यह दूसरा मामला है जब सीबीआई के किसी पूर्व निदेशक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले रंजीत सिन्‍हा के खिलाफ कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

ऑस्‍ट्रेलिया के मेलबर्न में शॉपिंग सेंटर पर गिरा विमान

ऑस्‍ट्रेलिया के मेलबर्न के एक शॉपिंग सेंटर में आज सुबह एक छोटा विमान क्रैश हो गया, जिससे 5 लोगों की मौत गई। विक्टोरिया के पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर स्टीफन लीन ने बताया कि एयरक्राफ्ट में मौजूद 5 लोगों के अलावा कोई और मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इस चार्टर विमान ने मेलबर्न के एडनसन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और इसके कुछ ही देर बाद इसका इंजन फेल हो गया। उस वक्त शॉपिंग सेंटर बंद था। विमान में मौजूद 5 लोग तस्मानिया किंग आइलैंड जा रहे थे और यह बहुत दुखद घटना है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

जम्मू-कश्मीर: मुठभेड़ में बीएसएफ ने ढेर किया एक आतंकी

जम्मू-कश्मीर में राजौरी के केरी सेक्टर में मंगलवार सुबह बीएसएफ और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें बीएसएफ 163 बटालियन ने एक आतंकी को मार गिराया। हालांकि दो आतंकी फरार होने में कामयाब रहे। मारे गए आतंकी के पास से एके-47बरामद की गई है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

First Published on February 21, 2017 10:52 am