20 फरवरी, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: यूपी के टुंडला में ट्रेनों की टक्कर, शाहिद अफरीदी ने लिया संन्यास, IPL 2017 में सबसे महंगे बिके बेन स्टोक्स

यूपी के टुंडला में ट्रेनों की टक्कर

दिल्ली जा रही कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पटरी से उतर गई। यह हादसा तड़के 2 बजे यूपी के टुंडला जंक्शन पर हुआ। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि कानपुर से आ रही ट्रेन के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की जिसके चलते यह एक मालगाड़ी से जा टकराई। कालिंदी एक्प्रसे की छह बोगियां पटरी से उतर गई जिससे कानपुर-दिल्ली मार्ग पर रेल यातायात प्रभावित हुआ। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

शाहिद अफरीदी ने लिया संन्यास

पाकिस्तानी ऑल राउंडर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट से पहले ही रिटायर हो चुके हैं। अब उन्होंने टी-20 क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। 1996 में श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंद में शतक लगाकर सुर्खियों में आए अफरीदी गेंदबाजी में भी अपना जौहर दिखा चुके हैं। वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्‍के लगाने का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के ही नाम है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

IPL 2017 में सबसे महंगे बिके बेन स्टोक्स

इंडियन प्रीमियर लीग 2017 के लिए सोमवार को बेंगलुरु में चल रही नीलामी में खिलाड़ियों की बोली लगाई जा रही है। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स IPL सीजन 10 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्हें पुणे की टीम ने 14.5 करोड़ में खरीदा है। इसके अलावा इंग्‍लैंड के टी20 स्‍पेशलिस्‍ट टेमाल मिल्‍स 12 करोड़ में बेंगलुरु ने खरीदा। इयोन मॉर्गन को किंग्स इलेवन पंजाब ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा जबकि एंजेलो मैथ्यूज को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2 करोड़ में हासिल किया। (यहां पढ़िए लाइव अपडेट)

2 लाख से ज्यादा की ज्वैलरी कैश में खरीदने पर लगेगा टैक्स

1 अप्रैल से 2 लाख रुपए से ज्यादा की गोल्ड ज्वैलरी कैश में खरीदने पर 1 फीसदी स्रोत पर कर (TCS) देना होगा। अभी तक इसकी लिमिट 5 लाख रुपए बनी हुई है, लेकिन 1 अप्रैल से बदल जाएगी। दरअसल आयकर कानून में दो लाख रुपए से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक प्रतिशत का टीसीएस लगाने का प्रावधान है। वित्त विधेयक 2017 पारित होने के बाद आभूषण भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएंगे। (यहां पढ़िए पूरी खबर)

First Published on February 20, 2017 10:45 am