2 मार्च, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: दिल्ली में नाबालिग का गैंगरेप, महेश भट्ट को मिली धमकी, 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर चार्ज

दिल्ली में नाबालिग का गैंगरेप

नई दिल्ली के बिंदापुर इलाके में बुधवार रात एक 15 साल की नाबालिग लड़की का कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। जिसके बाद पीड़िता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जानकारी के मुताबिक, बुधवार रात 8.30 बजे लड़की के एक दोस्त ने उसे लिफ्ट के नाम पर कार में बैठा लिया। इसके बाद आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पहले तो लड़की को नशा दिया फिर गैंगरेप किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक दूसरा साथी अभी फरार है। (पढ़ें पूरी खबर)

महेश भट्ट को मिली धमकी

फिल्म निर्देशक महेश भट्ट को पैसों की धमकी मिली है, जिसमें कहा गया है कि अगर उन्होंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो उनकी बेटी आलिया भट्ट और पत्नी सोनी राजदान को गोलियों से भून दिया जाएगाा। महेश भट्ट ने इसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस शिकायत में महेश भट्ट ने कहा कि उन्हें 26 फरवरी को एक अनजान शख्स ने फोन पर यह धमकी दी। (पढ़ें पूरी खबर)

बैंक से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर चार्ज

HDFC, ICICI और Axis Bank ने अपने उपभोक्ताओं को झटका देते हुए एक महीने में चार बार से अधिक पैसे जमा करने या निकालने पर 150 रुपए का चार्ज लेने का फैसला किया है। यह चार्ज सेविंग अकाउंट के साथ-साथ सैलरी अकाउंट पर भी लागू होगा। बैंके ने यह शुल्क 1 मार्च से ही लागू कर दिया है। स कदम को नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने तथा डिजिटल भुगतान अभियान को गति देने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। (पढ़ें पूरी खबर)

तेलंगाना सरकार की अनोखी दलील

तेलंगाना सरकार ने एक अजीब दलील देते हुए कहा है कि राज्य के समाज कल्याण आवासीय डिग्री कॉलेजों में केवर कुंवारी लड़कियां ही एडमिशन पा सकती हैं, क्योंकि शादीशुदा महिलाएं ध्यान भटकाती हैं। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स सोसाइटी (TSWRIES) द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अकादमिक वर्ष 2017-18 में बीए/बीकॉम/बीएससी-फर्स्ट ईयर के लिए महिलाएं (गैरशादीशुदा) आवेदन कर सकती हैं। सरकार के इस नोटिफिकेशन का विरोध भी शुरू हो गया है। (पढ़ें पूरी खबर)

First Published on March 2, 2017 10:33 am