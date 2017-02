कानपुर में इमारत ढहने से 7 की मौत

कानपुर में एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई घायलों को इमारत के मलबे से निकाला गया है। हादसा तब हुआ जब इस इमारत के निर्माण में कई मजदूर काम कर रहे थे। कानपुर पुलिस के डीआईजी राजेश मोदक ने बताया कि केडीए कालोनी में हुए इस हादसे में अभी तक सात मजदूरों के शव बाहर निकाले गये है। मृतक और घायल मजदूरों में कुछ महिलायें भी शामिल है। इनमें से करीब आधा दर्जन घायल मजदूरों की हालत चिंताजनक है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

बजट में घटाया गया इनकम टैक्‍स

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को बजट 2017 पेश किया है, जिसमें इनकम टैक्स में कटौती से लेकर कई अन्य घोषणाएं की गई हैं। इसके तहत 2.5 से 5 लाख रुपए की सालाना आय पर अब पांच प्रतिशत टैक्‍स लगेगा। अभी तक यह टैक्स 10 प्रतिशत था। साथ ही 50 लाख से एक करोड़ की सालाना आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। इसके अलावा IRCTC से टिकट बुकिंग कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, तीन लाख रुपए से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध, राजनीतिक दल 2,000 रुपए से अधिक का नकद चंदा नहीं ले पाएंगे, फसल बीमा योजना की कवरेज 40 प्रतिशत करने, बेघरों के लिए एक करोड़ मकान बनाने जैसी कई अहम घोषणाएं की गई हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

भारत ने जीती टी-20 सीरीज

भारत और इग्लैंड के बीच हुई तीन मैचों की टी-20 सीरीज का आखिरी मैच भारत ने 75 रन से जीत लिया। इसके साथ भारत ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली। आखिरी मैच में भारतीय गेंदबाज यजुवेंद्र चहल ने छह विकेट लेकर सभी को हैरान कर दिया। आखिरी मुकाबले में भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उतरी इग्लैंड की टीम 127 रन पर सिमट गई। इग्लैंड के बल्लेबाज 16.3 ओवर में ही ऑलआउट हो गए। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

आंध्र-ओडिशा बॉर्डर पर धमाका में 5 पुलिसकर्मियों की मौत

आंध्र-ओडिशा बॉर्डर पर स्थित कोरापुट जिले में धमाके की खबर है। लैंडमाइन से किए गए विस्‍फोट में पुलिस के 5 कर्मचारियों की मौत हुई है, जबकि लगभग 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना कोरापुट जिले के सुनकी में हुई। बताया जाता है कि ये लैंडमाइन ब्लास्ट माओवादियों ने किया है।

