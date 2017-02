18 फरवरी, सुबह 10 बजे की न्यूज अपडेट: अबतक की सभी बड़ी खबरें यहां पढ़ें

तमिलनाडु एसेंबली में आज पलानीस्वामी बहुमत साबित करेंगे। तमिलनाडु की एसेंबली में 234 सीटें हैं। लेकिन शशिकला की मृत्यु के बाद 233 विधायक मौजूद हैं। सरकार बनाने के लिए 117 विधायकों की जरूरत है। पलानीस्वामी का दावा है कि उनके पास 123 विधायक हैं। यानी उनके पास 6 विधायकों की बढ़त है। वहीं पन्नीरसेल्वम खेमे के पास 11 विधायकों का समर्थन है। लेकिन अगर वह किसी तरह 7 विधायकों को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो शशिकला धड़े के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। विश्वासमत के खिलाफ 108 मत पड़ने की उम्मीद है। विधानसभा में 11 विधायक पन्नीरसेल्वम के, डीएमके के 89 (करुणानिधि को मिलाकर), कांग्रेस के आठ तो एक आईएमयूएल विधायक है। वहीं, स्पीकर टाई होने की दशा में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें

प्रेग्नेंट और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को जो मैटरनिटी बेनेफिट दिए जाते हैं उसमें मोदी सरकार कटौती कर सकती है। इसमें अबतक स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व लाभ (मेटरनिटी बेनेफिट) के अंतर्गत 6000 रुपए दिए जा रहे थे। यह लाभ दो बच्चे पैदा करने तक मिलता था। लेकिन अब सरकार फंड की कमी के चलते इसपर लगाम लगा सकती है। इसमें अब दो की जगह एक बच्चे के होने पर ही पैसा दिया जाएगा। पूरी खबर यहां पढ़ें

लालू प्रसाद यादव अपने बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के सामने स्वास्थ्य मंत्री का रोल निभाते हुए देखे गए। जिसको लेकर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। दरअसल, लालू अपने बेटे के साथ एक हॉस्पिटल के कार्यक्रम में गए थे। वहां उन्होंने हॉस्पिटल स्टॉफ को निर्देश दिए। इसपर बीजेपी ने कहा कि असल में लालू ही स्वास्थ्य मंत्री हैं और तेज प्रताप तो जलेबी बनाने और बांसुरी बजाने जैसे फालतू काम करते हैं। पूरी खबर यहां पढ़ें

दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने से 9 बच्चे बीमार हो गए थे। अब पता लगा है कि उस मिड डे मील के खाने का ठेका आप विधायक अजय दत्त के ससुर के पास था। पूरी खबर यहां पढ़ें

First Published on February 18, 2017 10:17 am