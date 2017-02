17 फरवरी, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: पाकिस्तान में ब्लास्ट से 72 लोगों की मौत, दिल्ली में मिड-डे मिल में मिला चूहा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास मैच

पाकिस्तान में ब्लास्ट से 72 लोगों की मौत

पाकिस्तान में गुरुवार शाम एक सूफी दरगाह पर आईएसआईएस ने आत्मघाती हमला किया। इसमें महिलाओं और बच्चों समेत 72 लोगों की मौत हो गई और करीब 150 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान में एक हफ्ते में यह पांचवा हमला है। हमला उस समय किया गया जब एक सूफी रस्म ‘धमाल’ का आयोजन किया जा रहा था और बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद थे। हाल ही में बुधवार को कबायली इलाके में दो आत्मघाती हमलावरों ने एक सरकारी परिसर में खुद को उड़ाया था। जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। इससे एक दिन पहले ही मंगलवार को लाहौर में हुए बम धमाके में 16 लोग मारे गए थे। (यहां पढ़ें हमले को लेकर रही लोगों की प्रतिक्रिया)

दिल्ली में मिड-डे मिल में मिला चूहा

राजधानी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मिड-डे मिल खाने में चूहा मिलने जैसा लापरवाही का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, मिड डे मील खाने के बाद नौ छात्र बीमार भी पड़ गए हैं। बीमार छात्रों का उपचार मदन मोहन मालवीय अस्पताल में किया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मामले का संज्ञान लेते हुए वेंडर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाने की बात कही है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

भारत ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास मैच

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने से पहले शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत की ए की टीम के बीच प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। भारत ‘ए’ टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या हैं। यह तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए अपनी तैयारी आंकने का और भारतीय ए टीम के युवाओं को अपनी प्रतीभा दिखाने का मौका होगा। (यहां पढ़ें लाइव स्कोर)

एथलीट्स की शिकायत- कोच और अफसर खा जाते हैं हमारे काजू-बादाम

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के कुछ एथलीटों ने आरोप लगाए हैं कि उनके कोच और अफसर दैनिक हिस्से के ड्राय फ्रूट्स और फल तक खा जाते हैं। एक शिकायत पत्र में खिलाड़ियों ने कहा कि उनके हिस्से का 50 प्रतिशत पोषण कोटा कोच व अधिकारी अपने जेब में रख लेते हैं। जूनियर पहलवान और गोला फेंकने वाले खिलाड़ियों की इस शिकायत के बाद खेल मंत्रालय ने क्वॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) से साई के 18 सेटंरों की जांच करने के आदेश दिए हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

First Published on February 17, 2017 10:59 am