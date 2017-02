वीके शशिकला की जेल में पहली रात से लेकर सेना प्रमुख बिपिन रावत की कश्मीरियों को चेतावनी तक, यहां जानिए सभी बड़ी खबरें

पाक झंडे लहराए तो नहीं छोड़ेंगे: सेना प्रमुख

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई स्थानीय आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराता है तो उन्हें राष्ट्रद्रोही माना जाएगा और उन्हें बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण ज्यादा संख्या में जवान हताहत हो रहे हैं। साथ ही कहा कि मुठभेड़ के दौरान सेना के ऑपरेशन में बाधा पहुंचाने वाले और सहयोगी रुख नहीं अपनाने वालों को आतंकवादियों के जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर माना जाएगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

अब कैदी नंबर 9234 हैं वीके शशिकला

आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सजा सुनाए जाने के बाद AIADMK महासचिव वीके शशिकला ने बुधवार को सरेंडर कर दिया है। बेंगलुरु जेल में शशिकला की पहली रात फर्श पर सोकर गुजरी। नाश्ते में उन्हें चावल और चटनी दी गई। बताया जा रहा है कि जेल में उन्हें मोमबत्ती बनाने के काम दिया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

सैनिक खरीदेंगे पतंजलि प्रोडक्ट

बीएसएफ वेलफेयर एसोसिएशन (BWWA) ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ करार किया है। इसके तहत देशभर के बीएसएफ परिसरों में पतंजलि दुकानें खोली जाएंगी। जिसके बाद अब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान भी योग गुरु बाबा रामदेव के एफएमसीजी कंपनी पतंजलि के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पहली दुकान गुरुवार को दिल्ली में खोली जा चुकी है। जिसका उद्घाटन BWWA की अध्यक्ष और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल केके शर्मा की पत्नी रेणु शर्मा ने किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

दिल्ली सीरियल ब्लास्ट पर फैसला आज

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट 2005 में हुए दिल्ली सीरियल ब्लास्ट पर गुरुवार को फैसला सुनाएगी। सीरियल ब्लास्ट में 60 लोगों की मौत हुई थी, वहीं करीब 100 लोग जख्मी हो गए थे। पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत करीब 12 बजे अपना फैसला सुना सकती है। 12 साल पहले धनतेरस के दिन सरोजनी नगर मार्केट में लश्कर के आतंकियों ने धमाका किया था। धमाके सरोजनी नगर और पहाड़गंज जैसे मुख्य बाजारों में हुए, जबकि तीसरा धमाका गोविंदपुरी में एक बस में हुआ था। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।

