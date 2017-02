15 फरवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: इसरो ने 104 सैटेलाइट एकसाथ लॉन्च कर बनाया रिकॉर्ड, यूपी की 67 और यूके की 69 सीटों पर वोटिंग, कोटा में शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज

इसरो ने 104 सैटेलाइट एकसाथ लॉन्च कर बनाया रिकॉर्ड

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) ने बुधवार को श्रीहरिकोटा से एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजकर रिकॉर्ड बना दिया। 104 में से 3 उपग्रह भारतीय और 101 विदेशी उपग्रह थे। इस तरह भारत ने रूस को पीछे छोड़कर एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले रूस ने 2014 में एक ही रॉकेट के जरिये 37 उपग्रह भेजे थे। इसरो इन सैटेलाइट्स को बुधवार सुबह 9:28 बजे PSLV-C37 से लॉन्च किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

यूपी की 67 और यूके की 69 सीटों पर वोटिंग

बुधवार को उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। यहां 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा , संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजंहापुर, लखीमपुर खीरी और बदायूं जिलों में चुनाव हो रहा है। इसके अलावा उतराखंड में भी आज सभी 69 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक सीट के उम्मीदवार का निधन हो जाने के कारण वहां वोटिंग नहीं की जा रही। (यहां पढ़ें चुनाव का लाइव अपडेट)

कोटा में शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर राजस्थान के कोटा में केस दर्ज किया गया है। यह केस रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया है। दरअसल शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान मुंबई से दिल्ली ट्रेन से सफर किया था। इस दौरान कोटा रेलवे स्टेशन पर शाहरुख से मिलने आई भीड़ में भगदड़ मच गई थी। भगदड़ में स्टेशन पर लगे फूड स्टॉल को नुकसान पहुंचा था और सामान बुरी तरह खराब हो गया था। इसी को लेकर रेलवे कोर्ट में शिकायत की गई थी और अब केस दर्ज किया गया है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

सरकार की मांग- राष्ट्रगान पर जारी कीजिए और कड़ा ऑर्डर

राष्ट्रगान को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने को लेकर और कड़ा ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से आए अटोर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि इस चीज को लेकर भी बहस होनी चाहिए कि स्कूल से ही बच्चे को राष्ट्रगान का आदर करना क्यों ना सिखाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से इंकार करते हुए कहा कि उनकी तरफ से ना तो मोरल पुलिसिंग की जाएगी और ना ही खड़े होने के लिए कोई अतिरिक्त दबाव बनाया जाएगा। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

First Published on February 15, 2017 10:19 am