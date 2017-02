14 फरवरी, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने पाया दोषी, बांदीपुरा में तीन जवान शहीद, शिवसेना बोली- मध्यावधि चुनाव के लिए रहें तैयार

शशिकला को सुप्रीम कोर्ट ने पाया दोषी

AIADMK महासचिव शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया है। 21 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने शशिकला को दोषी पाया है। इस फैसले के बाद अब शशिकला को तुरंत सरेंडर करना होगा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना होगा। साथ ही वह 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इस मामले में तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता भी आरोपी थीं। जयललिता का निधन हो चुका है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला नहीं दिया है। बता दें कि 2015 में 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने शशिकला और जयललिता को बरी कर दिया था। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

बांदीपुरा में तीन जवान शहीद

उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में मंगलवार को आतंकवादियों एवं सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें सेना के तीन जवान शहीद हो गए। हालांकि दो आतंकी भी मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले के हाजिन इलाके के पारे मोहल्ला में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर इलाके को घेर लिया और तलाश अभियान शुरू किया। जब सैनिक तलाश अभियान चला रहे थे तभी इलाके में छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

शिवसेना बोली- मध्यावधि चुनाव के लिए रहें तैयार

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से जनता काफी परेशान है और ऐसे में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में शिवसेना प्रमुख ने यह भी संकेत दिए कि बीएमसी चुनाव के बाद राज्य में भाजपा को दिए गए समर्थन को लेकर फैसला किया जाएगा और समर्थन वापस भी लिया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में 21 फरवरी को बीएमसी चुनाव होने हैं, जिसमें अब एक हफ्ते का ही समय बचा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

दैनिक जागरण के ऑनलाइन एडिटर गिरफ्तार

आचार संहिता का उल्‍लंघन करने के आरोप में हिंदी अखबार दैनिक जागरण के ऑनलाइन एडिटर शेखर त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा लखनऊ और दिल्‍ली में संपादकों के ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। इनके खिलाफ उत्‍तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव के बाद एग्जिट पोल प्रकाशित करने का आरोप है। इससे पहले चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस ने त्रिपाठी, अखबार के मैनेजिंग एडिटर और सर्वे करने वाली संस्‍था आरडीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

