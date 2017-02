13 फरवरी, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: यूपी-यूके में एक-एक उम्मीदवार की मौत, पाकिस्तान से भारत आने लगे 2000 के नकली नोट, हैदराबाद टेस्ट में जीत से कुछ विकेट दूर भारत

यूपी-यूके में एक-एक उम्मीदवार की मौत

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक-एक उम्मीदवार का निधन हो गया है, जिसके चलते दोनों राज्यों की दो सीटों पर चुनाव टाल दिया गया है। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी कुलदीप सिंह का निधन हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में आलापुर सीट पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कन्नौजिया की मौत हो गई। कुलदीप सिंह की मौत कार एक्सिडेंट में हुई, जबकि चंद्रशेखर को चुनाव प्रचार के दौरान दिल का दौरा पड़ गया था। उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोटिंग होनी है, जबकि आलापुर सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी थी। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

पाकिस्तान से भारत आने लगे 2000 के नकली नोट

8 फरवरी को मुर्शिदाबाद जिले से एक तस्कर गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से 2000 रुपए के 40 नोट बरामद हुए थे। बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पूछताछ के बाद खुलासा किया है कि यह नोट पाकिस्तान में प्रिंट किए गए थे और इन्हें बांग्लादेश के जरिए भारत लाया गया था। जो नोट बरामद किए गए हैं उसमें असली नोट के 17 में से 11 सिक्योरिटी फीचर्स कॉपी किए गए हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

हैदराबाद टेस्ट में जीत से कुछ विकेट दूर भारत

भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मैच में भारत जीत से कुछ विकेट की दूरी पर है। भारत ने पहली पारी में पहले बल्लेबाजी करते हुए 687 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 388 रन पर ऑलआउट हो गई थी। दूसरी पारी में भारत ने 159 रन पर पारी घोषित की और इस तरह 459 रन का लक्ष्य दिया। आज पांचवे और आखिरी दिन का खेल चल रहा है। (यहां क्लिक कर पढ़िए लाइव क्रिकेट स्कोर)

शिवसेना का पीएम पर तीखा हमला

बीजेपी से नाराज चल रही सहयोगी पार्टी शिवसेना लगातार भाजपा और पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। शिवसेना ने अब पीएम मोदी पर उनके रेनकोट वाले बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में छपे लेख के जरिए शिवसेना ने कहा है कि पीएम को ‘बाथरूम छाप’ राजनीति बंद करनी चाहिए। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

First Published on February 13, 2017 10:41 am