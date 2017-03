10 मार्च, 12 बजे न्यूज अपडेट: एग्जिट पोल के बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल, दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति बर्खास्त, पूर्व एयरफोर्स कर्मी था ट्रेन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड

एग्जिट पोल के बाद राजनीतिक पार्टियों में हलचल

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी, उत्तराखंड, और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टक्कर है साथ ही गोवा में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर बताई गई है। एग्जिट पोल आने के बाद राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि सारे एग्जिट पोल झूठे हैं और चैनलों ने दबाव में आकर आंकड़े बदले हैं। इसके अलावा सपा के मंत्री और लखनऊ सेंट्रल से उम्मीदवार रहे रविदास महरोत्रा ने कहा कि सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के चलते नुकसान हुआ है। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति बर्खास्त

साउथ कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति पार्क गेन हुई को संसदीय कोर्ट ने राष्ट्रपति पद से हटा दिया है। वहां के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। राष्ट्रपति पर सैंमसंग मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। पार्क की शक्तियां दिसंबर में ही सस्पेंड कर दी गई थी। तब उनके खिलाफ विधायी महाभियोग वोट की वजह से ऐसा किया गया था। पार्क गेन हुईं शीत युद्ध के वक्त के तानाशाह पार्क चुंग-ली की बेटी हैं। पार्क पहले भी चर्चा में रह चुकी हैं। नोर्थ कोरिया की न्यूक्लियर शक्ति को हद में करने के लिए उन्होंने अमेरिका का साथ दिया था। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

पूर्व एयरफोर्स कर्मी था ट्रेन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड

यूपी एटीएस का दावा है कि भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वह पूर्व वायु सेना अधिकारी है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। यूपी पुलिस का दावा है कि 9 मार्च को उसने इस मॉड्यूल से जुड़े सभी लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि गौस मोहम्मद खान ने भारतीय वायु सेना में 15 साल सर्विस की, वह एक कट्टर आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था, जो कथित तौर पर इस बम धमाके के लिए जिम्मेदार है। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

हाई कोर्ट के जज खिलाफ जमानती वारंट

अवमानना के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचने के कारण शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही जस्टिस कर्णन को दस हजार रुपए का पर्सनल बेल बॉन्ड भी भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की पुलिस को ऑर्डर दिया है कि वे कर्णन को 31 मार्च से पहले पेश करें। दरअसल कर्णन पर आरोप है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और कुछ लोगों को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार समेत कई तरह के आरोप लगाए थे। पत्र में कई रिटायर्ड जजों और वर्तमान जजों के नाम शामिल थे। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

First Published on March 10, 2017 11:48 am