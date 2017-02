10 फरवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: तमिलनाडु गवर्नर ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट, पीएम की बिजनौर और हरिद्वार में रैली, विराट ने तोड़ा वीरू का रिकॉर्ड

तमिलनाडु गवर्नर ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट

तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर ने तमिलनाडु में पैदा हुए राजनीतिक हालात की रिपोर्ट केंद्र को भेजी है। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को भेजी इस रिपोर्ट में गवर्नर ने पन्नीरसेल्वम और AIADMK महासचिव वीके शशिकला से गुरुवार को हुई मुलाकात का जिक्र किया है। इससे पहले कल मुंबई से चेन्नई पहुंचे राज्यपाल ने शाम 5 बजे पन्नीरसेल्वम से मुलाकात की और उसके बाद शशिकला से मिले। शशिकला पार्टी के 5 सीनियर लीडर्स के साथ गवर्नर से मिलीं और सरकार बनाने का दावा पेश किया। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

पीएम की बिजनौर और हरिद्वार में रैली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेस्ट यूपी के बिजनौर और उत्तराखंड के हरिद्वार में रैली करेंगे। यूपी के 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटा पर 11 फरवरी यानी कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। बिजनौर में वोटिंग 15 फरवरी को होगी। उधर पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रोड शो की इजाजत नहीं मिल पाई है। यह रोड शो 11 फरवरी को होना था।

पाकिस्तान ने शुरू किया कश्मीर के युवाओं को भड़काने का काम

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कश्मीरी युवाओं को भड़काने के लिए नया प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद पर बैन के डर से उसके जैसा एक नया संगठन बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के कम उम्र के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें ज्यादातर वो युवा शामिल हैं जो घाटी के गांवों में रहते हैं और सेना पर पत्थर फेंककर अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

ट्रंप ने की चीनी राष्ट्रपति से बात, जापान के पीएम से करेंगे मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की और कहा कि अमेरिकी ‘वन चाइना’ पॉलिसी का समर्थन करता है। इसके अलावा ट्रंप आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मेजबानी करेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं के द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

हैदराबाद टेस्ट: विराट ने तोड़ा वीरू का रिकॉर्ड

भारत और बांग्लादेश के बीच हैदराबाद में खेले जा रहे इकलौते टेस्ट में कप्तान विराट कोहली ने शानदार खेल दिखाते हुए वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने एक होम सीजन में सर्वाधिक रन (1105) बनाने के सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ा है। कोहली 150 रन से ज्यादा बना लिए हैं और फिलहाल क्रीज पर हैं। कोहली का साथ दे रहे अजिंक्या रहाणे ने भी टेस्ट करियर का 10वां अर्धशतक बना लिया है। दूसरे दिन भारत ने 356 रन से आगे खेलना शुरू किया था। (यहां पढ़ें पूरी खबर) (यहां पढ़ें पूरी खबर)

First Published on February 10, 2017 10:37 am